Altın Bamya Ödülü Recep İvedik 5'e gitti

Altın Bamya Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. Ödül, Şahan Gökbakar'ın çok izlenen serisi Recep İvedik 5 filmine gitti.

2009 yılında kurulan Altın Bamya Akademisi Türkiye sinemasındaki cinsiyetçiliğe, kadınlarla ilgili yanlış mitler, algılar, cinsiyetçi bakışın sinemada yeniden üretilip temsil edilmesine ve bu ayrımcılığın kanıksanır kılınmasına, kadınlara dair alanların daraltılmasına karşı bir eleştiri olarak Altın Bamya Ödülleri veriyor.

2017 yılında dağıtılan ödüllerin duyuru metni şöyle:

Akademi'nin 1453 üyesinden 1789'unun katıldığı genel kurulda, geleneksel olarak yıllık bir değerlendirme sonucu belirlenen Altın Bamya Ödülleri' nin adaylık kategorisi belirleme ve oylama metotlarında 2016-17 yıllarına mahsus bir değişiklik yapılmıştır.

Türkiye'nin 1400 (yazı ile bin dört yüz) sinema salonunda birden gösterime giren 'Recep İvedik 5' adlı sinema eserinin Altın Bamya Ödülleri' ne de bütün dallarda adaylığına, dolayısıyla ödülleri de hak ettiğine oy birliğiyle karar verilmiştir. Altın Bamya Akademisi üyeleri vizyona çıktığı ilk yılda da Altın Bamya ve Üç Buçuk Bamya ödüllerini kazanan Recep İvedik serisinin, beşinci filminde gişe rekoru kırması karşısında gözyaşlarını tutamadıklarını kamuoyuna duyurmaktan imtina etmemeye karar vermiştir. Bu rekorun, ülkemizin ultra-entelektüel gelişmesine ve sinemamıza sağlanan sınırsız olanaklara paralel bir başarı olduğuna kanaat getirmiştir.

Altın Bamya Akademisi olarak, filmin içeriğinde, Recep İvedik başkanlığındaki Türkiye milli takım kafilesinin katıldığı şampiyonada belden aşağı güreşerek altın madalya kazanmasından duyulan kıvançla Film, Senaryo, Erkek Karakter, Kadın Karakter ve Üç Buçuk Bamya dallarında ödüllerin bu filme topyekun ve doğrudan verilmesinden duyulan kıvancın birleşmesini temenni ederiz.

Altın Bamya Film Akademisi bütün resmi ödüllerini Recep İvedik 5' e vermekle birlikte Vezir Parmağı filminin yaratıcılarına, tarihsel süreç içerisinde kadın cinselliğine getirdiği epistemolojik yaklaşım nedeniyle, mansiyon olarak bir kilo karışık dilber dudağı ve hanım göbeği vermeyi kararlaştırmıştır. Ancak saygıdeğer akademi üyeleri dayanamayıp tatlıları mideye indirmişlerdir. 9. Altın Bamya Ödülleri hepimize afiyet olsun.