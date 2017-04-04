Hayranlarından Erhan Çelik'e ''dön'' çağrısı

Gülben Ergen ile yaptığı evlilikle dikkatleri üzerine çeken ve magazin dünyasının da yakından takip ettiği bir isim haline gelen Erhan Çelik, geride bıraktığımız yılın son ayında bu evliliği sonlandırmıştı. O andan sonra özellikle magazin muhabirlerinin objektifleri üzerinde olan Çelik, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Bir süredir bu tarz paylaşımlarına ara veren Erhan Çelik, oğlunun doğum günü fotoğraflarını paylaşarak yine kendisinden söz ettirdi.

Eski eşini de gördüğümüz bu paylaşımı Erhan Çelik’in çok sayıda yorum almasına neden oldu. Bu yorumlar arasında öne çıkanlarsa Erhan Çelik’in eski eşine dönmesi şeklinde oldu. ‘Ona dönmelisin’ içerikli mesajların çokluğu Erhan Çelik’in takipçilerinin Gülben Ergen’e yaptığı bir gönderme olarak algılandı.







Sözcü