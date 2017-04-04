İçerde dizisinde flaş ayrılık

Yılın fenomen dizisi İçerde'de Handan karakterini canlandıran Tuba Ünsal, diziden ayrıldı.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy (Sarp), Aras Bulut İynemli (Mert), Mustafa Uğurlu (Yusuf Müdür) ve Çetin Tekindor'un (Kebapçı Celal) rol aldığı İçerde'nin Handan'ı Tuba Ünsal diziye veda etti.

Kebapçı Celal'in baş düşmanı Kudret Korkmaz'ın (Uğur Yücel) her işini halleden bir numaralı çalışanı olan Handan'ın (Tuba Ünsal), otomobiline koydurduğu bomba sonrası senaryo gereği hayatını kaybetti.

Diziye 22. bölümde dahil olan 35 yaşındaki Ünsal, böylece 28. bölüm itibariyle projeye veda etmiş oldu.

Yılın fenomen dizisi İçerde'de Handan karakterini canlandıran Tuba Ünsal, diziden ayrıldı.