Kim Milyoner Olmak İsterde şaşırtan soru

ATV'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'de, Endonezya'nın Bukittingi şehrinde varlıklarını sürdüren Minangkabau kabilesiyle ilgili soru hem yarışmacıyı hem de ekran başındakileri şaşırttı

Murat Yıldırım'ın sunduğu 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasının 2 Nisan Pazar günü yayınlanan bölümüne; "Çocukların annenin soyadını taşıdığı, evlenen erkeklerin eşlerinin evine taşındığı dünyanın en büyük anaerkil toplumu olan Minangkabaular hangi ülkede yaşar?" sorusu damgasını vurdu.

Gözde Sezer isimli yarışmacı, 60 bin TL değerindeki 9'uncu soru karşısında çift cevap joker hakkını kullandı. İlk olarak 'Hindistan' ardından 'Brezilya' yanıtını veren Sezer, 15 bin TL ile yarışmaya veda etti. Zira doğru cevap 'Endonezya' olacaktı.

MİNANGKABAULAR HANGİ ÜLKEDE YAŞAR?

Müslüman bireylerden oluşan Minangkabaular, Endonezya'nın Bukittingi şehrinde yaşar. Nüfusu 5 milyonu bulan kabilede miras anneden kız çocuğuna geçer. Kadın evlenmek istediğinde erkeğin ailesine 'başlık parası' öder. Boşanma halinde erkeğin mülkiyetinde ne varsa kadın alır. Evlliklerdeki bir diğer özellik de her kadının özel bir yatak odasının bulunmasıdır. Eşi onunla uyuyabilir, ama Sabah erkenden kalkıp annesinin evine kahvaltıya gitmek zorundadır. Yönetimde ise hem kadının hem de erkeğin rolü vardır. Kabile şefleri genellikle erkektir, ama şefi kadın seçer. Eğer şef başarısız olursa görevden alma hakkı kadınındır.