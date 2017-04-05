Pepsi reklamı kaldırıldı !

'Irkçılık ve polis şiddetinin bir Pepsi açarak çözülebileceği’ mesajı vermekle suçlanan Pepsi reklamı, eleştiriler üzerine geri çekildi ve yayından kaldırıldı. "Ciddi bir meseleyi hafife almak istememiştik" diyen Pepsi, reklamın yıldızı Kendall Jenner'dan da özür diledi.

Pepsi'nin ünlü manken Kendall Jenner'ın başrolünde olduğu yeni reklam filmi ABD'yi karıştırmıştı. Pepsi tartışılan reklam filmini geri çekti. Videonun YouTube kanalından da kaldırıldığı açıklandı.

'HEDEFİ TUTTURAMADIK'

Firmadan yapılan açıklamada, "Pepsi birlik, barış ve anlayış için evrensel bir mesaj vermeye çalışmıştı. Çok açık ki hedefi tutturamadık ve özür diliyoruz. Ciddi bir meseleyi hafife almak istememiştik. İçeriği geri çekiyoruz ve Kendall Jenner'ı böyle bir pozisyona soktuğumuz için de özür diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Reklam Kendall Jenner'ın fotoğraf çekimi yaptığı yerde düzenlenen bir yürüyüş görüntüsüyle başlıyordu. Kalabalık içindeki bir erkeğin daveti üzerine çekimi yarıda bırakan Kendall Jenner, platin sarısı peruğunu atıyor, rujunu çıkarıyor ve elinde Pepsi'yle günlük giysileriyle yürüyenlerin arasına katılıyor. Daha sonra kalabalığın önüne geçerek gösteride görevli polislerden birinin önünde duran Kendall Jenner, elindeki Pepsi'yi polise uzatıyor. Polisin Pepsi'yi içmesinin ardından kalabalık dans etmeye başlıyor. Reklam filmi de neşeyle gülen Kendall Jenner'ın görüntüsüyle sona eriyor.