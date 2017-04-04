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  3. 04 Nisan 2017 17:10

Survivor Adem: "Bundan sonra fedailik yok"

Survivor Adem, kazandıkları ödül sonrası takım arkadaşı Sabriye'ye uyarılarda bulundu.

Survivor Adem: Bundan sonra fedailik yok
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'Survivor 2017'de kazandıkları ödül oyunu sonrası Adem Kılıççı, takım arkadaşı Sabriye Şengül'e uyarılarda bulundu ve bundan sonra aralarında tartışma yaşanmaması gerektiğini söyledi.

 Ada konseyi sonrası Serhat Akın'a ettiği hakaret ve tekme atma girişimi sebebiyle yapımcı Acun Ilıcalı da dahil herkesin tepkisini çeken Sabriye Şengül, ünlüler adasında en yakın olduğu isim Adem Kılıççı'dan da uyarı aldı.

Survivor Adem, "Tartışma yok, yasak artık. Bir daha benimle kavga yok. Bana fedailik yok. Zaten ben fedaiyim. İki taş çarpışmamalı. İki taş beraber olunca daha sert olur, o zaman kaya olur" ifadelerini kullandı.

Sabiye Şengül'ün "Kiminle kavga edeceğim ben?" sorusu üzerine başarılı yarışmacı, "Hiç kimseyle. Gidip ağaçla kavga et, benimle değil" yanıtını verdi.

adem , sabriye , fedailik , survivor 2017