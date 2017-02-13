Medyatava'nın patronları bu soruya cevap verin

Haber, Rus Büyükelçi Karlov suikastıyla ilgili.



O korkunç anlarda fotoğraf makinesinin deklanşörüne basan Associated Press (AP) foto muhabiri Burhan Özbilici, World Press Photo Vakfı'nın verdiği yılın basın fotoğrafı ödülünü kazandı.



Meslektaşımızı tebrik ederiz.



Bir Türk olarak da ayrıca bizim için iftihar meselesi.



Çünkü Burhan Özbilici, böylesine önemli bir ödülü kazanan ikinci Türk gazeteciydi.



Ama gelin görün ki bu haberin medyatava sitesinde veriliş biçimi, herkesi kızdırdı.



Hemen bir parantez açıp, medyatava sitesini anlatalım biraz.



Medyatava sitesinin gizli sahipleri, çok ünlü üç kafadar. Star TV Genel yayın Yönetmeni Ömer Özgüner, Kelebek Yayın Yönetmeni Selim Akçin ve Kelebek Yazarı Cengiz Semercioğlu.



25 yıldır dost olan bu 3 kafadar gençken sıkı devrimciydi. Devrim yapamayınca, gazeteci oldular. Medyatava sitesini kurup, güç kazandılar.



Dostlarını kollayıp, gıcık kaptıklarına vurdular. Ve hep birlikte hızla yükseldiler. Tabi haklarını yemeyelim, yetenekli çocuklar aynı anda..



Neyse parantezi kapatalım…



İşte bu medyatava sitesinde bu ödül haberinin başlığı, aklı selim sahibi olanları isyan ettirdi, “'yok artık'' dedirtti.



Haberin başlığı şöyle:



“ ödülü Türkiyeli foto muhabir Burhan Özbilici kazandı''.



Evet yanlış okumadınız, medyatava sitesi “ Türk “ yerine “ Türkiyeli “ sıfatı kullandı.



Ne demek Türkiyeli muhabir ?



Türk muhabir demek varken bu kavram nereden çıktı ?



Bu kavramı geçmişte sadece bölücüler ve bazı sözde devrimciler kullanıyordu.



Şimdi medyatava sitesinin sahipleri 3 kafadara sormak lazım:



Ey Cengiz, Ey Ömer, Ey Selim!

"Siz Türk müsünüz, Türkiyeli misiniz"



Eminiz ki, cevabınız “ Türküz tabii “ olacaktır.



Bu haberi bizzat siteye giren kişinin, bizim 3 kafadardan biri olma ihtimali çok düşük… Bu terbiyesizlik, muhtemelen kendini, devrimci ya da entel sanan salak bir editörün marifeti.



Çünkü 3 kafadarlar sadece kendi çıkarları doğrultusunda sitenin haber stratejisini yönetirler, haber yazdıkları günler çok geride kaldı…



Ancak şimdi onlara düşen 2 şey var.



Önce bu “ Türkiyeli “ ifadesini “ Türk “ olarak düzeltecekler.



Daha sonra kamuoyundan özür dileyecekler.



Son olarak da bu haberi yazan editörün kulağını çekip, “ Türkiyeli değil, Türk “ diyecekler…



Medyakafe, medyatava özür dileyene kadar bu işin peşini bırakmayacak…

KAYNAK: MEDYAKAFE.COM