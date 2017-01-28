MEĞER ''KAYIP KADER'' KURYELİK YAPIYORMUŞ

Meğer ''Kayıp Kader'' kuryelik yapıyormuş

Kayıp olarak bilinen üniversite öğrencisi Kader Ö.'nün annesi ile birlikte kuryelik yaptığı öne sürüldü.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kocaeli Üniversitesi siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 3’üncü sınıf öğrencisi Kader Ö.’yü herkes kayıp sanıyordu. Sosyal medyada fotoğrafları kayıp olarak paylaşıldı. Twitter’da TT oldu. Gerçek sonra ortaya çıktı. Çünkü kayıp olarak bilinen kız aslında uyuşturucu kuryesi olduğu iddiasıyla İstanbul Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Habertürk'te yer alan habere göre, Kader annesi Seyhan Ö.’yle birlikte Fas’a gitti. Dönüşte yanlarında getirdikleri ve içinde piyasa değeri 250 bin TL olan uyuşturucu dolu çantayı bagaj bandından almayan anne-kız Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı. Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bırakılan bavulda 5 kilo uyuşturucu tespit etti. Dedektifler, bavulun sahiplerini bulmak için çalışma başlattı. Bir gün sonra havalimanına gelen Kader Ö. bavulun unuttuğunu söyleyerek, Kayıp Eşya Bürosu’na başvurdu ve bavulunu aldığı sırada gözaltına alındı.

ANNE DE GÖZALTINDA

Kızının gözaltına alındığından haberi olmayan anne Seyhan Ö., bavulu bıraktıkları günden 2 gün sonra yanında bir erkekle havalimanına gitti ve unuttuğu bavulunu almak istediğini söyledi. Havalimanında bekleyen dedektifler anne Ö.’yü ve yanındaki erkek şahsı da gözaltına aldı. Yakalanan anne ve kızının ifadelerinde, getirdikleri uyuşturucu karşılığında 10 bin TL alacaklarını söyledikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Habertürk
421
Canlı yayında intihar etti !Canlı yayında intihar etti !
Gorbaçov'dan savaş açıklamasıGorbaçov'dan savaş açıklaması
Ebru Yaşar kampanyaya destek verdiEbru Yaşar kampanyaya destek verdi
Yeğen cinayetinde büyük sır !Yeğen cinayetinde büyük sır !
İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !
Türkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıtTürkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıt
Almanya'nın nüfusu giderek azalıyorAlmanya'nın nüfusu giderek azalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısı
Aile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyorAile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS