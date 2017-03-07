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MEHDİ EKER'DEN BOMBA REFERANDUM TAHMİNİ

Mehdi Eker'den bomba referandum tahmini

Eski Bakanlardan AK Partili Milletvekili Mehdi Eker, 16 Nisan referandumunda doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy geleceğini söyledi.

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Doğu ve Güneydoğu'daki Kürt seçmen referandumda evet mi hayır mı diyecek? Referandumda kritik öneme sahip Kürt seçmenlerin tercihlerine ilişkin açıklama AK Parti İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'den geldi.
 
"16 Nisan referandumunda Doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy gelecek."
 
Bu açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mehdi Eker'e ait. Habertürk canlı yayınına katılan Mehdi Eker, referandum sürecine ve Almanya'nın Türk bakanlara yönelik iptal kararlarını değerlendirdi. Aslen Diyarbakırlı olan Mehdi Eker, şöyle konuştu:
 
"Doğu illerinden hiç olmadığı kadar yüksek oy gelecek. Doğu'da da Güneydoğu'da da bunun işaretleri var."
 
"ALMANYA HAYIRCIYIM DEDİ"
 
Almanya'nın bakanlara uyguladığı siyasi engellemeleri değerlendiren Mehdi Eker, Almanya'nın taraf olduğunu açık bir şekilde "hayırcıyım" dediğini söyledi. Almanya’da 1,4 milyon seçmen var. Bir kısmı Alman pasaportu taşıyor, aynı zamanda Alman vatandaşı. Ama bunlar seçimlerde oy kullanma hakkına sahip. 7 Haziran’da yüzde 30’lar mertebesindeydi, 37-38 gibi. 1 Kasım’da bu 45-46’lara çıktı. Burada Türkiye’deki gelişmelere ilgi duyan vatandaşlarımız var. Dolayısıyla bunların haklarının elinden alınmasına yol açacak bir süreç o artık iyice faşizmin gümbür gümbür ayak sesleri olur.
 
BAHÇELİ'NİN DESTEĞİ
 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Almanya'nın engellemeleri sonrası yaptığı açıklamalara ilişkin de konuşan Mehdi Eker, "Engelleme karşısında siyasilerin desteği normal" dedi.

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