İş adamı Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli'nin, Mehmet Ali Erbil paylaşımı kafaları karıştırdı.

Bir dönem iş adamı Ali Ağaoğlu ile aşk yaşayan Hazal Mesudiyeli, sosyal medydan ilginç bir paylaşımda bulundu.

Ağaoğlu'ndan önce Mehmet Ali Erbil'le flört ettiği iddia edilen Mesudiyeli, ünlü şovmen ile yer aldığı bu kareyi İnstagram hesabından "İyileşiyor aşkım" notuyla yayımladı. Ancak Mesudiyeli, daha sonra bu notu "İyileşiyor beybisi" şeklinde değiştirdi.

İkilinin yer aldığı bu kare, "Yeniden mi aşk yaşamaya mı başladılar?" sorusunu akıllara getirdi.