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MEHMET ALİ ERBİL'İ KIZDIRACAK PAYLAŞIM

Mehmet Ali Erbil'i kızdıracak paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medyada yine babasını kızdıracak bir paylaşımda bulundu.

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Mehmet Ali Erbil sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan kızı Yasmin'in bazı pozlarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Ancak Yasmin'in durmaya niyeti yok. Yasmin Erbil'in son paylaşımı ise sosyal medyayı salladı...

Mehmet Ali Erbil, sosyal medyada iddialı paylaşımlar yapan kızı Yasmin'in bazı pozlarından rahatsız olduğunu dile getirmişti. Ancak Yasmin babasının sözlerine pek kulak asmamış olacak ki, paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

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Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz hafta verdiği röportajda kızı Yasmin ile olan ilişkisini anlatmış ve Yasmin’in cesur sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili sorulara ‘Fotoğraflarının bazılarından rahatsız oluyorum ve uyarıyorum bir Türk babası olarak. Ama beni çok irite eden fotoğraflar paylaşmıyor zaten. Toplum çok baskı yaptığı için ister istemez etkileniyorsun. “Yavrum zaten güzelsin, bunu herkese göstermene gerek yok” diyerek yanıt vermişti. Ancak röportajın üstünden kısa bir zaman geçti ve Yasmin yine iddialı bir fotoğraf paylaştı.

Yasmin Erbil, babasının tepkisine rağmen dün akşam yine sosyal medya hesabında iddialı bir paylaşım yaptı. 21 yaşındaki Yasmin’in “2016 yaz” notuyla yayınladığı fotoğraf ‘Babasına inat mı yapıyor’ sorusunu akıllara getirdi.

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