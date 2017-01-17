YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MEHMET ASLAN GÖZALTINA ALINDI

Mehmet Aslan gözaltına alındı

Ünlü oyuncu Mehmet Aslan, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan gözaltına alındı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünlü oyuncu Mehmet Aslan, Reina saldırısının ardından attığı tweetler nedeniyle hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Bir dönem MHP'den milletvekili adayı olan oyuncu Mehmet Aslan, Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü saldırısının ardından attığı tweetle dikkat çekmişti.

Tweetleri incelemeye alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu, Aslan hakkında "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenilen Aslan'ın bugün öğleden sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek ifade vermek üzere savcılığa çıkarılması bekleniyor.

Gazinocular Kralı olarak anılan Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan'ın tepki çeken ve bir süre sonra sildiği iddia edilen tweeti ise şöyle; "Tayyip yatacak yerin yok bu Arap teröristleri doldurdun içimize Türkleri öldürttün".

MEHMET ASLAN KİMDİR?

1983 yılında doğan Mehmet Aslan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan'ın oğlu olarak tanındı.  Liseyi bitirene kadar Fransa'da kalan Mehmet Aslan Türkiye’ye döndükten sonra Show TV’de uzun dönem yayınlanan, "Doktorlar" adlı dizide "Burak Kuzey" adlı karakteri canlandırdı. Ardından ATV’de yayınlanan 2005 yılı yapımı Nefes Nefese ve 2006 yapımı "Maçolar" adlı dizilerde yer aldı. Aslan, 2008 yılında vizyona giren, Sinem Kobal ile başrolü paylaştığı "Ayakta Kal" adlı sinema filminde de rol aldı. Sonra siyasete atılan Aslan bir süre MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

İHA
890
Otopsi raporunda korkunç detayOtopsi raporunda korkunç detay
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Yerli silah 'Korkut' tüm testleri geçtiYerli silah 'Korkut' tüm testleri geçti
Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!Erdoğan’ın çağrısı, vatandaşın cebini doldurdu!
Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !Kız arkadaşı bıçaklayarak öldürdü !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS