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''MEHMET ŞİMŞEK MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLACAKTI''

''Mehmet Şimşek Merkez Bankası Başkanı olacaktı''

Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Şimşek'le ilgili çok konuşulacak bir detayı anlattı.

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Gaziantep'teki toplu açılış töreninde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i geçmişte Merkez Bankası başkanlığı görevine getirmek istediğini ama dönemin cumhurbaşkanı tarafından olumsuz yanıt aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olayı şöyle anlattı:

"Burada bir sırrı açıklayacağım. Maliye Bakanımız var ya, şimdi Başbakan Yardımcımız. Ben Mehmet Bey’i Merkez Bankası’nın başına getirmek istedim. O dönemin cumhurbaşkanı 'olmaz' dedi. 'Neden' dedim. 'Bileyim de ikna olayım' dedim. 'Yoksa' dedim, 'Mehmet Bey’in hanımını başörtülü sanıyor da onun için mi diyor.' Dedim ki, 'Mehmet Bey’in hanımı başörtülü değil, üstelik Amerikalıdır.' 'Olmaz' dedi. Ve Mehmet Bey’i Merkez Bankası'nın başına getiremedik. Böyle yaklaşımlarla, cins hareketlerle bir yere varılamaz. Sonra Maliye Bakanı yaptık o ayrı konu."

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