Mehmet Şimşek'ten Fitch ve S&P'ye 'filozoflu' yanıt

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in not indiriminin ve S&P'nin kredi not görünümünü düşürmesinin ardından hükümet kanadından tepki Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’ten geldi. Şimşek, not indirim kararının ardından Yunan filozof Epiktetus’un, “Önemli olan başınıza nelerin geldiği değil, bunlara nasıl tepki verdiğinizdir” sözünü Twitter üzerinden paylaştı.

Fitch, Ağustos ayında Türkiye'nin "BBB-" ile "yatırım yapılabilir" seviyede bulunan kredi notunu teyit etmiş, not görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti. Fitch, dün almış olduğu kararla Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviyenin bir basamak altına düşürdü ve not görünümünü durağanda tuttu.