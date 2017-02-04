MEHMETÇİĞE DEVA-İ MİSK HELVASI GÖNDERİLDİ

Mehmetçiğe deva-i misk helvası gönderildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de bulunan Mehmetçiğe Edirne'de deva-i misk helvası yapıldı.

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Edirneli şekerlemeci, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan Mehmetçiğe bir kazan deva-i misk helvası gönderdi.

Şekerlemeci Arif Meriç, imalathanesinde hazırladığı Osmanlı tatlarının vazgeçilmezi deva-i misk helvasını Mehmetçiğe ulaştırılmak üzere Gaziantep Valiliğine gönderdi.

Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik için bin kişilik helva hazırladığını söyledi.

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Türkiye'nin güvenliği için Suriye'de görev yapan askerlere, serhad şehri Edirne'den destek olmak istediklerini belirten Meriç, şöyle konuştu:

"Bu helva Osmanlı'da yeniçerilere güç ve kuvvet vermesi için yedirilirdi. Bir kazan olarak hazırlanan helvayı oradaki Mehmetçiğe ve komutanlarımıza hediye etmek istiyorum. Edirne'den, Osmanlı'nın tarihinden gelen şifayı dedelerinin yapmış olduğu ve şu anda da aynen devam etmekteki 41 baharatlı helvayı göndermek istiyorum. O güzel Mehmetçiklerimiz, vatan evlatlarımız var olduğu sürece bizler de varız demektir."

AA
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