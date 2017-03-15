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MEHMETÇİĞE HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT VAR !

MEHMETÇİĞE HAİN TUZAK: 2 ŞEHİT VAR !

Mardin'de kara yolunda mayın kontrolü yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada iki askerin şehit olduğu bildirildi.

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 Mardin - Diyarbakır karayolunun Mazıdağı ilçesi yol ayrımında sabah saatlarında güvenlik güçleri tarafından yolda mayın ve patlayıcı araması yapılırken, saat 08.40'da patlama meydana geldi.

PKK terör örgütü mensupları tarafından önceden yol kenarına yerleştirilen patlayıcının, mayın araması yapan Aksu Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu, ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 
 
Bölgeye ambulanslar ve takviye birlikler sevk edilirken, olayı gerçekleştiren teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. 
 
Patlama nedeniyle karayolunun bir şeridi trafiğe kapatıldı.

DHA
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