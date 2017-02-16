Mehmetçik; abdestini aldı, şükür namazını kıldı

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonuyla ilgili bilgi verdi. "Gözünüz aydın, El-Bab operasyonu bitti" diyen Akar, "İki büyük bombalı tuzak imha edildi. Şu anda bölgede temizlik yapılıyor" dedi.

İşte yüreklerimize su serpen bu açıklamanın ardından bölgeden gelen fotoğraflardaki ayrıntılar da dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflardan birinde Mehmetçik şükür namazı kılmak üzere abdest alırken görüntüleniyor.

Bir diğer fotoğrafta ise Mehmetçik'in teröristlere atılan bombaların üzerine "Asker anneleri için" yazdığı görüldü.