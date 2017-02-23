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MEHMETÇİK DESTEKLİ ÖSO EL BAB'IN MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

Mehmetçik destekli ÖSO El Bab'ın merkezini ele geçirdi

TSK destekli Özgür Suriye Ordusu, Bab ilçe merkezini ele geçirdi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin merkezini de ele geçirdi. 

Bab merkezdeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, merkezinin tamamını terör örgütü DEAŞ'tan kurtaran TSK destekli ÖSO, halihazırda DEAŞ'ın döşediği mayın ve diğer bomba düzeneklerini temizliyor.

"Kent merkezi artık muhaliflerde" 

Bab'daki harekatta yer alan ÖSO'nun saha komutanlarından Ahmed el-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bab kent merkezinin kontrolü şimdi muhaliflerde. Mayın ve patlayıcılardan dolayı kontrolü bir şekilde ilerliyoruz. Ama kent merkezi artık muhaliflerde'' diye konuştu. 

TSK ve ÖSO, 24 Ağustos'ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında Azez-Cerablus arasını terör örgütlerinden temizledikten sonra, geçen Aralık ayı başında Bab'a yönelmişti.

Fırat Kalkanı unsurları, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatarak merkeze ilerleme seçmişti. Böylelikle sivil kayıpların önüne geçilmesi amaçlanmıştı. 

Fırat Kalkanı'nın 184. günü

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 184. gününde şimdiye kadar bin 900 kilometrekareden fazla alan terör örgütlerinden arındırıldı. 

Harekatın derinliği Türkiye sınırından Suriye içlerine 35 kilometreye ulaştı.

AA
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