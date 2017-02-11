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MEHMETÇİK EL BAB'IN MERKEZİNE GİRDİ

Mehmetçik El Bab'ın merkezine girdi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk askerleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, merkezdeki bir kaç mahalleye girdi.

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Uluslararası haber ajansı AFP, iddiasını Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırdı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekâtı'na katılan Türk askeri ve müttefik muhalifler, kasabaya batıdan girdi ve bazı alanları kontrol altına aldı" denildi.

Associated Press'in haberinde ise, "Türkiye destekli Ahrar el Şam mensuplarının El Bab'ın güneybatı mahallelerindeki ambarları ve spor kompleksini ele geçirdiği" belirtildi.

Bölgeden gelen ilk görüntülerde şiddetli çatışmalar dikkat çekiyor. 

İHA
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