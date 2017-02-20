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MEHMETÇİK ONU EL BAB'TA PAKETLEDİ

Mehmetçik onu El Bab'ta paketledi

Avrupa'dan DEAŞ için terörist toplayan Avrupa sorumlusu El Bab'ta yakalandı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda Mehmetçik'in katıldığı bir operasyonda DEAŞ'ın bölgedeki en etkili isimlerden birinin yakalandığı açıklandı.

Eski Fransız askeri olan Jonathan Jeffrey isimli teröristin ele geçirildiği belirtildi. Avrupa'daki DEAŞ terör olaylarının planlayıcısı ve Avrupa'dan örgüte eleman toplama görevlisi Ebu İbrahim El Fransi lakablı Jeffrey'nin, El Bab'da yakalandığı öğrenildi.

DEAŞ'ın kurulduğu ilk günden bu yana örgütün Avrupa sorumlusu olan Jeffrey'nin yıllardır binlerce Avrupalı paralı askerleri Suriye ve Irak'a getirerek eğittiği ve terör örgütüne kattığı anlaşıldı. Jeffrey paralı askerlerin dışında da özellikle Belçika, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan binlerce gencin de DEAŞ saflarına katılmasını sağlamıştı.

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