Mehmetçik süpürmeye başlıyor !

Elazığ'ın 4 ilçesine bağlı 15 yer, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Elazığ Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 02 Nisan 2017 tarihine kadar 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği İçin, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.

Uyarının ardından valilik yasaklanan yerlerin Alacakaya ilçesinde Gortil, Herbite yaylaları, Arıcak ilçesinde Görese 1 ve 2 bölgesi, Karakoçan ilçesinde Karakoçan-Gazdağı-Karaboğa Dağları Hattı Bölgesi, Dilektaşı, Başak yaylaları, Apınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler , Velikan, Çatılı, Palu İlçesinde ise Akdağ,Haydar, Deştibotan Yaylası bölgesi olduğunu bildirdi.