Mehmetçik'in 'Kaletepe' destanı

Hakkari'nin Irak sınırında bulunan, Mehmetçik'in hava destekli operasyonla teröristlerden temizlediği 2 bin 100 rakımlı Kaletepe'de güvenlik güçleri, bölgenin kontrolü için üs kurdu.

Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarından ülkeye geçişlerin engellenmesi amacıyla geçen yıl eylül ayında 3. Piyade Tümen Komutanlığının sevk ve idaresinde, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı, 1. Komando Tugayı, 2. Hudut Tugayı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, kara, topçu ve jandarma özel harekat birliklerinin katılımıyla "Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu" yapıldı.

PKK'lı teröristlere büyük darbe vurdukları, Irak sınırına 6 kilometre mesafedeki bölgede bulunan 2 bin 100 rakımlı Kaletepe'ye terör örgütü mensuplarının ağır silahlarla gerçekleştirdiği saldırılara rağmen halat ve kancalarla tırmanan Mehmetçik, adeta kahramanlık destanı yazdı.

Teröristlerin ağır silahlar yerleştirerek, tüneller kazıp odalar oluşturduğu stratejik öneme sahip Kaletepe'ye yönelik operasyonda 11 asker şehit düşerken, 200'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi.

Yaklaşan kış mevsimi öncesinde günler süren operasyonla bölgeye hakim olan Mehmetçik, teröristlerce kullanılan Pirinçeken ve Uzundere gibi geçiş noktalarını da kontrol altına aldı.

Kaletepe'de kurulan üs bölgesi ile kontrolün sağlandığı alanda gece gündüz nöbet tutan Fatihler Jandarma Özel Harekat Birliği, teröristlerin ülkeye geçişini engelliyor.

İhtiyaçları karşılanıyor

Demirden yapılan ve etrafı halatlarla çevrili merdivenler kullanılarak çıkılan Kaletepe'de vatan savunmasını sürdüren Mehmetçik'in bütün ihtiyaçları karşılanıyor.

Son teknolojik silahlarla donatılan üs bölgesinde güvenlik güçleri adeta kuş uçurtmuyor.