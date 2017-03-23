Mehmetçik'in kurtardığı 'Barış'ı dünya istiyor

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan bir Türk askeri tarafından Bab bölgesinde enkazdan çıkarılarak Gaziantep'e getirilen ve "Barış" ismi verilen kediye yurt içi ve yurt dışından binlerce talipli çıktı.

Fırat Kalkanı Hareketi kapsamında Suriye'deki Bab bölgesinde görevli Uzman Çavuş Ömer Özkan, enkazdan kurtardığı ve adını "Barış" koyduğu kediye 3 ay boyunca görev yerinde baktı.

Özkan, kediye savaş bölgesinde bakamama endişesiyle Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileriyle iletişime geçerek, kediyi sınırda dernek yetkililerine teslim etti.

Bitkin haldeki kediye sahip çıkan dernek yetkilileri, kedinin her türlü bakım ve aşısını yaptırdı.

Yetkililer talepleri tek tek değerlendiriyor

Kedinin haberinin sosyal medya ve televizyonlarda yer almasından sonra yurt içinden ve yurt dışından birçok kişi, kediye sahip çıkmak için dermek yetkilileriyle iletişime geçti. Yurt içinin yanı sıra Hollanda, Almanya, Avusturya hatta Japonya gibi pek çok ülkeden gelen talepleri değerlendiren dernek yetkilileri, "Barış"ı gerçek bir hayvansevere emanet etmek için talepleri tek tek değerlendiriyor.

CAHİDE Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Barış"ın Bab'ta kahraman bir Türk askerince enkazdan çıkarıldığını anımsattı.

"Barış kendisini getiren arkadaşı görür görmez tanıdı"

Mehmetçik'in 3 ay boyunca sahip çıktığı "Barış"ın daha sonra kendilerine teslim edildiğini anlatan Güneş, "Savaş ortamı nedeniyle 'ne yapalım' derken sosyal medyadan bizim derneği buluyorlar. Biz de daha sonra sınıra gittik, kediyi aldık. Kediyi, Uzman Çavuş Ömer Özkan diye bir askerimiz getirmişti. Gittik sınırdan aldık. Getirdiğimizde çok perişan haldeydi. Şu anda aşıları ve bakımları yapıldı. Tertemiz oldu. İnşallah iyi bir yerde sahiplendireceğiz." diye konuştu.

Mehmetçik'in insana verdiği değer kadar hayvanlara da değer verdiğine işaret eden Cemal Güneş, "Kediyi getiren arkadaşımız, daha sonra kedimizi ziyarete geldiler. İnanın görmenizi isterdim, kapıdan girer girmez kedi tanıdı. Ayrıca kedimiz kafesi çok seviyor. Orada aşırı bomba sesinden ürkmüş. Burada sanki kendini güvende hissediyor. Burada rahat oluyor." dedi.

"Sıcak bir ortamda büyümesini istiyoruz"

Kedinin sosyal medyada görülmesi üzerine hem yurt içinde dört bir yandan hem de yurt dışından pek çok kişinin kediyi sahiplenmek için kendilerini aradığını aktaran Güneş, şunları kaydetti:

"Sosyal medyada meşhur olduğu için herkes bu kediyi almak istiyor. Biz gerçek bakıcısına vermek istiyoruz. Gerçek hayvansevere vermek istiyoruz. 'Barış'ın iyi bir yuvası olacağını düşünüyoruz. Kendisini çok sevdiriyor. Sadece kedileri sevmiyor, köpekleri seviyor. İnsanları da seviyor. Alıcısının en önemli özelliği hayvansever olacak. Hayvan sevmeyen zaten insan sevmez. Bu söz gerçekten doğru. Bunun zamanında aşılarını yaptırması lazım. Bizim isteğimiz bu. Bir sıcak ortamda büyümesini istiyoruz. Kendisi daha 8 aylık bir yavru. İnşallah çok iyi bir yere gidecektir. Kedimizi binlerce kişi talep ediyor. Hollanda'dan, Almanya'dan, Japonya'dan, Avusturya'dan olmak üzere yurt dışından da çok talepler var. Biz istiyoruz ki istediğimiz zaman kedimizi gidip görelim. Bu kedimizin güzel bir yuvası olacağına inanıyoruz.