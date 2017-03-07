Mehmetçik’ten teröristlere ağır darbe

30 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan "Şehit Sağlık Üstçavuş Mekan Şahin Operasyonu'yla Irak'ın kuzeyine yaklaşık 5,5 kilometre mesafedeki Dağbaşı Tepe'yi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, sınırda adeta kuş uçurtmuyor. Bölgede yaklaşık bir hafta aralıksız devam eden çatışmalarda 8 kahraman Mehmetçik şehit düşerken, yüzlerce terörist de etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden temizlenen Dağbaşı Tepe için kolları sıvayan Türk Silahlı Kuvvetleri, devletin tüm imkanlarını bölgeye seferber ederek 3 ay gibi kısa bir sürede şehir şebekesi, sondaj suyu ve üst düzey korumalı konteynerlerle üs bölgesini teşkil etti.

Üsse kurulan hava kontrol sistemi, top, havan ve ağır silahlarla Mehmetçik teröristlere adeta nefes aldırmıyor. Hava kontrol sistemiyle tespit edilen terörist hedefler havan ve top atışlarıyla anında imha edilirken, bölgede insansız hava araçları da 24 saat uçuş yapıyor.

"Dağbaşı Tepe çok kritik bir bölge"

Dağbaşı Tepe Üs Bölgesinin Komutanı, Mehmetçik'in burada tertiplenmeden önce bölücü terör örgütü mensuplarının geçiş için yoğun olarak kullandığı Pirinçeken ve Uzundere hattını kontrol ettiği için Dağbaşı Tepe'nin çok kritik bir bölge olduğunu söyledi. Teröristlerin bu kritik bölgeyi ellerinde tutmak için çok sayıda sızma girişimi, silahlı saldırı ve havan taciziyle bölgeyi sürekli baskı altında tutmaya çalıştığını ifade eden üs komutanı, 1 Ekim 2016 tarihinden itibaren üs bölgesi içerisine isabet eden bir havan sonucu Piyade Er Gökhan Ayder'in şehit düştüğünü kaydetti. Saldırıya anında karşılık verdiklerini dile getiren komutan, şehit Gökhan Ayder'in kanının yerde kalmadığını ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Her konuda milletimizin ve devletimizin desteğini sonuna kadar arkamızda hissetmekteyiz. Hiç kimse merak etmesin, Türk askeri burada nöbette. Bu vatanın evlatları sonuna kadar vatanlarını savunmaya devam edecekler" dedi.