Meksika sınırına duvar inşa edilecek !

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı. Kararın, ülkeye yasal olmayan yollardan girişi engellemek için atılacak çok sayıda adımın bir parçası olduğu belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Trump’ın ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na yaptığı ziyaret sırasında imzaladığı başkanlık kararıyla ilgili olarak, “Bu bariyeri inşa etmek bir seçim vaadinden daha fazlası. Bu, ‘geçirgen’ sınırlarımızı gerçekten korumak için atılan bir ilk adım” dedi. Spicer, duvarın ‘uyuşturucu, suç ve ABD’ye yönelik yasadışı göç akışını’ azaltacağını da sözlerine ekledi.

"MEKSİKA ÖDEYECEK"

Trump, 6 Ocak’ta Meksika sınırına örülmesi planlanan 1120 kilometrelik dev duvarın maliyetinin vergilerden karşılanacağını, ancak daha sonra Meksika hükümetinin bu parayı ABD'ye geri ödeyeceğini söylemişti.

"ÖDEMEYECEĞİZ"

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto, 12 Ocak’ta Trump'ın iki ülke sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için ödeme yapmayacaklarını tekrar etmişti. Meksika Cumhurbaşkanı Pena Nieto hükümetinin ABD'nin yeni hükümetiyle "açık ve tam müzakerelere" hazır olduğunu ve güvenlik, göç ve ticaret de dahil olmak üzere herşeyin masada olacağını söylemişti.