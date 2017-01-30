Meksika "Tanrı'nın eli"ni konuşuyor

Uruapan şehrinde gökyüzündeki ilginç bir görüntüye sahip olan bulutu gören Meksikalılar, sosyal medyayı birbirine kattı.

Devasa bir eli andıran bulut ülkede sosyal medyada "Uzaylılar mı geldi" yorumlarını da beraberinde getirirken, uzmanlar görüntülerde ender olarak görülen “Merceksel bulut” örneğinin yer aldığını söyledi.

"Anastacisa" isimli bir Twitter kullanıcısı bulutu yeryüzüne uzanan kutsal bir ele benzetirken, "Orlisz" isimli bir kullanıcı bu iddiayı bir adım ileri taşıyarak üzerinde kutsal ve parlak bir ışık olduğunu da savundu.

Hareket halindeki bir aracın kamerasından çekildiği tahmin edilen görüntülerde devasa gri bir bulut, turuncu ışık hüzmeleriyle birlikte görülüyor.

Uzmanlar devasa bulutun uzunluğunu 1 kilometre olarak tahmin ediyor. Bazı uzmanlar görüntüyü, troposferde rüzgar yönünde dikey olarak şekillenen "Merceksel bulut" olarak tanımlarken, ender olarak görüldüğüne de dikkat çekti.