Meksika, Türkiye ile yakınlaşıyor

ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın ayağının tozuyla önce Avrupa'yla ticari sınırlamaları kaldıracak anlaşmayı askıya alması, daha sonra Meksika sınırına duvar öreceğini açıklaması yeni ticari anlaşmaları da hızlandırdı.



Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliği ve Meksika, ABD Başkanı Trump'ın "korumacı" poltikalarına karşı daha önce yaptıkları serbest ticaret anlaşmasını güncellemek için çalışmalara başlamıştı. Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği bir toplantının ardından Meksika ve Türkiye'nin karşılıklı bir ticaret anlaşması için de görüşmelerini hızlandırdıklarını belirtti.



Videgaray Cuma günü Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Her iki ülke için de ortak çıkar noktası serbest ticareti inşa edebilmek için gerekli görüşmelere devam etmektir. Bu anlaşmayı hızlandırmak ve sonlandırmak konusunda görüş birliğine vardık" dedi.



TARIM VE İNŞAAT



ABD ile yapılan ticaret, göç ve güvenlik görüşmelerinin en önde gelen ismi olan Videgaray, özellikle tarım ve inşaat alanlarında Meksika'da daha çok Türk şirketi görmek istediklerini belirtti.



TÜRKİYE VE MEKSİKA ARASINDA DİREKT UÇUŞ



Çavuşoğlu da Videgaray'ın açıklamalarına benzer açıklamalarda bulunurken, aynı zamanda Türkiye ve Meksika arasında direkt uçuş olasılıklarını da değerlendirdiklerini belirtti.