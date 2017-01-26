MEKSİKA'DAN TRUMP'A DUVAR RESTİ

Meksika'dan Trump'a duvar resti

Meksika Devlet Başkanı Nieto, ABD Başkanı Trump'ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke sınırına ördüreceği duvarın parasını ödemeyeceklerini söyledi.

Nieto, Trump'ın Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamasının ardından yayınladığı video mesajda, Meksika'nın engellere ve duvarlara inanmadığını belirterek Trump'ın bu kararını kınadı.

"Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek." diyen Nieto, Devlet Başkanı olarak Meksika ve Meksikalıların çıkarlarını savunacağını dile getirdi.

Nieto, "Meksika, Amerikan halkına dostluğunu, hükümetine ise anlaşmaya varma arzusunu sunuyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Nieto, 31 Ocak'ta Trump ile görüşmek için Washington'a yapacağı ziyareti iptal edip etmeyeceğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Muhalefet partisinin yöneticileri ise Nieto'ya Beyaz Saray ziyaretini iptal etmesi çağrısında bulundu.

AA
937
Polis cenazesindeki o genç kız konuştuPolis cenazesindeki o genç kız konuştu
İtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandıİtalya'daki Bilal Erdoğan soruşturması kapandı
Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !Eşinden ayrıldı, sokağa çadır kurdu !
'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday'İsimsizler' Kurtlar Vadisi'nin tahtına aday
Bisikleti çalan hırsıza oyuna !Bisikleti çalan hırsıza oyuna !
MHP muhalefetine yeni şok !MHP muhalefetine yeni şok !
Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !Türk çikolata devine rakibinden büyük şok !
Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!Bakanlıklar KPSS'siz memur alacak!
Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !Lindsay Lohan, Faruk Sabancı'yla buluştu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS