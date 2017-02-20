Melih Gökçek bu fotoğrafa ne diyecek ?

CHP İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın da üyesi olduğu TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu'na, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, “CHP- FETÖ” ilişkisini ortaya koyduğunu iddia ettiği bir rapor gönderdi. Çıray'ın, ABD ziyaretinde FETÖ'cü kuruluşa gittiğini öne sürdü. Çıray ise kendisinin değil, Melih Gökçek'in sözü edilen kuruluşa gittiğini fotoğraflarla belgeledi ve bunu TBMM Başkanlığı'na bir yazı ekinde gönderdi.

Darbe komisyona bazı tanıkların çağrılı olmalarına rağmen gelmeyip, yazılı cevap verme yolunu seçtiklerini hatırlatan Çıray, “15 Temmuz Darbesini Araştırma Komisyonu'nun karşısına çıkmaktan sakınanların suret-i haktan yana bir görüntü vermek maksadıyla masum insanlara iftiralar atma çabalarıaz rastlanır bir tutum değildir. Bu tutum, özellikle FETÖ'nün siyasi ayağıyla bir şekilde siyasi, ekonomik ve sosyal ilişkileri objektif olgulara dayandırılabilecek bazı siyasi aktörler arasında utanç verici ölçüde yaygındır” dedi.

GÖKÇEK, YÜREKLİ OLSAYDI

Melih Gökçek'in, komisyona gelip tanıklık yapmadığını hatırlatan Çıray, şu iddiada bulundu: “Basına da yansıyan FETÖ'yle aşikar ilişkileri nedeniyle Komisyon'un huzuruna doğrudan doğruya çıkma yürekliliğini maalesef gösteremedi. Bunun yerine komisyona ‘CHP-FETÖ İlişkileri' diye bir dosya gönderdi. Hakkımda karalamada bulunmak gibi nafile bir teşebbüste bulunmuş. Komisyona gelme yürekliliğini gösterebilseydi eğer, kendisine iddialarının ne kadar gerçek dışı ve sinsi niyetlerle yapılmış olduğunu gösterirdim.

BELGELERLE ORTAYA KOYACAKTIM

Melih Gökçek kendisi ile ilgili gerçeklerin, hem de görsel kanıtlarla desteklenerek ortaya konacak olmasının telâşını yazılı ifadesine yansıtmış. Bir dönem ‘Gülen Cemaati' ile ilişkilerini yazılı beyanında, ‘FETÖ'cülerin meydana getirmek istedikleri allgı olarak' niteleyip çarpıtmaya çalışmıştır. Amacının dikkatleri kendi üzerinden başka yerlere ve kişilere çekebilmek olduğu açıktır. Herkese olmayacak her türlü pisliği sıçratırım fütursuzluğunu gösterebilmiş olmasının tek mantıklı açıklaması budur.

Melih Gökçek, kendisini çevreleyen sisin zihinlerde uyandırdığı haklı sorulara şaibe düşürmek için başta CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve şahsımın da bulunduğu heyetteki Milletvekilleri sanki FETÖ'yle bir ilişkileri varmış gibi gösterilmiştir. Bu ahlaksız imalardaki sözde dayanak noktasını ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, aralarında şahsımın da bulunduğu bir CHP Heyeti olarak müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkenti Washington'a 2013 Aralık ayının başlarında yaptığımız çalışma gezisi oluşturmuştur.

Gökçek, 2013 Aralık ayında AKP'nin başında olduğu devlet tarafından Amerika'daki organizasyonları ve faaliyetleri üzerine henüz kamuya açıklanmış bir suç unsuru bulunmayan bir derneğin mensuplarıyla yapılmış gayrı-resmi bir toplantıya o toplantının asıl mahiyetini çok aşan kötü niyetli bir anlam yüklemektedir.”

O KURULUŞA GÖKÇEK GİTTİ

Kısa adı TAA olan sivil toplum örgütüne Genel Başkanımıza protokol eşlik edip sonra da bu toplantıya katılmayan milletvekillerinden birisi de bizzat şahsımdır. Ssağlık politikalarında gelişmelerle ilgili, Büyükelçilik tarafından randevusu toplantıdaydım. Üstelik demokrasiye ve devlete sadakati tartışılmaz olan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği her yere, davet edilmemiz halinde biz milletvekilleri olarak gideriz.

CHP ve şahsım hakkımda bu asılsız kurguları ortaya atan Melih Gökçek'in bizzat kendisinin TAA'ya gittiğine dair fotoğrafı ekte sunuyorum. Gökçek TAA'yı şahsen ziyaret etmiş ve bu konuda fotoğraflar yayınlanmıştır. Eğer adı geçen sivil toplum örgütüne gitmek suçsa bu Gökçek'in işlediği en hafif suç olacaktır.

AKP'LİLERİN YANINDA DEVEDE KULAK

TAA sadece CHP lideri ve heyetini değil, Türkiye'den gelen başta AKP'lilerinki olmak üzere bütün heyetleri ağırlamaya, onlarla ilişki kurmaya çalışmış bir organizasyondur. Bu organizasyonun CHP'yle kurduğu ilişki, AKP ve yan örgütleriyle kurduğu ilişkinin yanında ancak ve ancak devede kulak kalır. Gezi heyetinde yer alan ben ve Sezgin Tankrıkulu'nun 15 Temmuz FETÖ Darbesini Araştırma Komisyonun üyeleri arasında yer almamız arasında bir bağlantı kurulmaya çalışması gülünç, acınası ve ibretlik bir teşebbüstür. Çünkü maksat kendi yoğun FETÖ ilişkilerinin bir aldatılma söylemi eksenine yerleştirilmeye çalışılmasıdır. Kurnazlığıyla kendisini temize çıkarmaya çalışıyor.”

BAĞLANTILI OLDUĞU DERNEK VE VAKIFLAR

Aytun Çıray, TBMM Başkanlığına gönderdiği yazıda, kayıtlara ve Darbe Komisyonu Raporuna raporuna geçmesi için FETÖ suçlaması ile Ankara Büyükşehir Belediyesi yetki alanı içindeki kapatılan vakıfların, eğitim kurumlarının, sözde sivil toplum ve hayır kuruluşlarının, ekonominin değişik alanlarında faaliyet gösteren şirketlerinin isimlerinin İçişleri Bakanlığı'ndan tam liste olarak istenmesini istedi. Çıray, dilekçesine şunları ekledi: “Sonuç olarak kendisi eninde sonunda birçok iddiaların yanı sıra FETÖ'yle ilişkileri iddiasıyla Türk yargısı önüne çıkarılması mukadder olan bir şahsın iftira ve kara çalmalarının tarih önünde tekzibi adına bu açıklamayı başkanlığınıza gönderiyor ve kayıtlara geçmesini arz ediyorum.”