Melih Gökçek büyükelçinin cenaze töreninde neden sakız çiğnedi ?

Ankara'da uğradığı suikastta öldürülen Rusya Büyükelçisi Karlov için düzenlenen cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "sakız çiğneme" görüntüleri darbesini vurmuştu.

Özellikle sosyal medyada büyük eleştirilere yol açan görüntülerin nedeni ise düşünüldüğünün aksine çok farklıydı.

Sosyal medya kullanıcıları Gökçek'i "saygısızlıkla" suçlarken Haber3.com Gökçek'in sakız çiğneme nedenini öğrendi.

Meğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlattığı "sigarayla savaş"ın mağduru olmuş. Uzun yıllarca sigara içen Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıları üzerine sigarayı bırakmıştı. Ancak Gökçek sigarayı bıraksa da "nikotin" tedavisi amacıyla nikotin sakızı çiğniyor.

Aslında Gökçek'in daha önce katıldığı cenaze törenlerinde de ağzında sakızla benzer görüntüler sergilediği biliniyor. İşte özellikle "anti-Gökçekçiler"in sosyal medyada büyük harflerle eleştiri durumun özeti bu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek sigarayı bıraktı ama nikotini bırakamadı. Vücudundaki bağımlılığı karşılayabilmek için ise ağzından nikotin sakızını düşürmüyor...

2011 YILINDA SARKOZY'İ DE SAKIZLA UĞURLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 2011 yılında Ankara'ya gelen dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'i de ağzında sakız ile uğurlamıştı. Gökçek'in bu hareketi Sarkozy'nin Ekim 2009'da Paris'te bir serginin açılışı sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanında sakız çiğnemesine misilleme olarak değerlendirilmişti. Bu görüntülerin de çok tartışılması üzerine Gökçek CNN Türk ekranlarında Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına katılarak "Sakızlı protokol çok eleştirildi. Siz ne diyeceksiniz ?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Hiç de eleştirilmedi. Bazı ön yargılı kişilerin tenkitini ben ben normal görüyorum. Pek çok köşe yazarı da teşekkür etti. Önemli olan halkın ne dediği halkın içine girdiğimiz de 10 kişiden 9 tanesi teşekkür ediyor. Neden nereye gitsem ağzına sağlık Melih diyor. Neden çünkü Sarkozy'nin bu davranışı Türklere ve Türkiye'ye hakaret etmek için yapılmış bir olay. Neden diyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gittiğinde aynı saygısızlığı orada yapmışlardı. Hadi o bir tarafa attık; şimdi havaalanında biz karşılıyoruz kendisini merdivenlerden Sarkozy inmeye başladı ağzında ciklet. O kadar aleni çiğniyorki aynı benim çiğnediğim gibi. Arada durdu şöyle bir, merdivende durdu. Bir daha çiğnedi çiğnedi gösteri yaptı tekrar aşağı inmeye devam etti. İçeriye gazetecileri almadıkları için bu görüntüleri tabi siz içeride göremediniz. Ben orada bunu görünce açık söyleyeyim inanılmaz şekilde ağrıma gitti. Öğleden sonra da sayın Başbakan'ın yanında Sarkozy'nin ayak ayak üstüne atması karşısındaki insana hakaretten başka bir anlama gelmez. Birisi inatla ve kasıtlı olarak sizi horlamaya kalkıyorsa, sizin ülkenize bu tip bir tavırla hakaret etmeye kalkışıyorsa birisinin buna cevap vermesi lazım. Ben kendi ülkem ve milletim adına şeref duyuyorum, gurur duyuyorum"