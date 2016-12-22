YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MELİH GÖKÇEK BÜYÜKELÇİNİN CENAZE TÖRENİNDE NEDEN SAKIZ ÇİĞNEDİ ?

Melih Gökçek büyükelçinin cenaze töreninde neden sakız çiğnedi ?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek'in cenaze töreninde sakız çiğnerkenki görüntülerinin sırrı ortaya çıktı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara'da uğradığı suikastta öldürülen Rusya Büyükelçisi Karlov için düzenlenen cenaze törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in "sakız çiğneme" görüntüleri darbesini vurmuştu.

Özellikle sosyal medyada büyük eleştirilere yol açan görüntülerin nedeni ise düşünüldüğünün aksine çok farklıydı.

Sosyal medya kullanıcıları Gökçek'i "saygısızlıkla" suçlarken Haber3.com Gökçek'in sakız çiğneme nedenini öğrendi.

Meğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde başlattığı "sigarayla savaş"ın mağduru olmuş. Uzun yıllarca sigara içen Gökçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrıları üzerine sigarayı bırakmıştı. Ancak Gökçek sigarayı bıraksa da "nikotin" tedavisi amacıyla nikotin sakızı çiğniyor.

Aslında Gökçek'in daha önce katıldığı cenaze törenlerinde de ağzında sakızla benzer görüntüler sergilediği biliniyor. İşte özellikle "anti-Gökçekçiler"in sosyal medyada büyük harflerle eleştiri durumun özeti bu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek sigarayı bıraktı ama nikotini bırakamadı. Vücudundaki bağımlılığı karşılayabilmek için ise ağzından nikotin sakızını düşürmüyor...

2011 YILINDA SARKOZY'İ DE SAKIZLA UĞURLAMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 2011 yılında Ankara'ya gelen dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'i de ağzında sakız ile uğurlamıştı. Gökçek'in bu hareketi Sarkozy'nin Ekim 2009'da Paris'te bir serginin açılışı sırasında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanında sakız çiğnemesine misilleme olarak değerlendirilmişti. Bu görüntülerin de çok tartışılması üzerine Gökçek CNN Türk ekranlarında Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına katılarak "Sakızlı protokol çok eleştirildi. Siz ne diyeceksiniz ?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

"Hiç de eleştirilmedi. Bazı ön yargılı kişilerin tenkitini ben ben normal görüyorum. Pek çok köşe yazarı da teşekkür etti. Önemli olan halkın ne dediği halkın içine girdiğimiz de 10 kişiden 9 tanesi teşekkür ediyor. Neden nereye gitsem ağzına sağlık Melih diyor. Neden çünkü Sarkozy'nin bu davranışı Türklere ve Türkiye'ye hakaret etmek için yapılmış bir olay. Neden diyeceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Fransa'ya gittiğinde aynı saygısızlığı orada yapmışlardı. Hadi o bir tarafa attık; şimdi havaalanında biz karşılıyoruz kendisini merdivenlerden Sarkozy inmeye başladı ağzında ciklet. O kadar aleni çiğniyorki aynı benim çiğnediğim gibi. Arada durdu şöyle bir, merdivende durdu. Bir daha çiğnedi çiğnedi gösteri yaptı tekrar aşağı inmeye devam etti. İçeriye gazetecileri almadıkları için bu görüntüleri tabi siz içeride göremediniz. Ben orada bunu görünce açık söyleyeyim inanılmaz şekilde ağrıma gitti. Öğleden sonra da sayın Başbakan'ın yanında Sarkozy'nin ayak ayak üstüne atması karşısındaki insana hakaretten başka bir anlama gelmez. Birisi inatla ve kasıtlı olarak sizi horlamaya kalkıyorsa, sizin ülkenize bu tip bir tavırla hakaret etmeye kalkışıyorsa birisinin buna cevap vermesi lazım. Ben kendi ülkem ve milletim adına şeref duyuyorum, gurur duyuyorum"

3837
Suikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldüSuikastçinin yakasındaki rozetin sırrı çözüldü
Levent Kırca'nın çocukları mirasını reddettiLevent Kırca'nın çocukları mirasını reddetti
Canlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şovCanlı yayında Cansu Taşkın'dan kalça şov
Dehşete düşüren olay: Bebeği fareler yediDehşete düşüren olay: Bebeği fareler yedi
Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !Tiraj arttırmanın ödülü, Gülen'in atleti !
İnsan insana bu kadar mı benzer?İnsan insana bu kadar mı benzer?
Saadet zinciri Kairos'un üyelerine şok !Saadet zinciri Kairos'un üyelerine şok !
''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''''Yaz saati düzenlemesi işe yaramadı''
FETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözlerFETÖ'den tutuklu Binbaşı'ndan olay sözler
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS