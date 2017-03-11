Melih Gökçek, ''görevden uzaklaştırılsın'' başvurusu

YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, “Hizb-ut Tahrir terör örgütüne yer tahsisi, tahsis eden diğer kişilerin de bugüne kadar korunması nedeniyle, örgütle olan bu bağlantı gözetilerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de ivedilikle görevden uzaklaştırılması için ayrıca tarafımca İçişleri Bakanlığına başvuru yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

Eminağaoğlu, Hizb-ut Tahrir Türkiye'nin faaliyetlerine ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Hizb-ut Tahrir Türkiye'nin İstanbul'da gerçekleştireceği hilafet kongresi hakkında yaptığı başvuru üzerine soruşturma ve gözaltı işlemlerinin gerçekleştirildiğini anımsatan Eminağaoğlu, “2016 yılında Ankara’da Laikliğe Çağrı Grubu olarak yaptığımız başvuru hakkındaki soruşturma devam etmekte olup, 2017 yılında da Hizb-ut Tahrir terör örgütünün Ankara ayağının soruşturulması için ayrıca başvuru yapılmıştır. Bunun ötesinde terör örgütüne yer tahsisi, tahsis eden diğer kişilerin de bugüne kadar korunması nedeniyle, örgütle olan bu bağlantı gözetilerek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de ivedilikle görevden uzaklaştırılması için ayrıca tarafımca İçişleri Bakanlığına başvuru yapılmıştır. Terör örgütü konuları ileri sürülerek yapılan işlemlerin, yer tahsisi konuları son derece açık olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında da yerine getirilmesi hukuksal bir zorunluluktur” ifadelerini kullandı.