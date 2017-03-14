Melih Gökçek: O manşetin arkasında FETÖ var

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ülke TV'de Akşam Baskısı programında Mehmet Acet'in sorularını yanıtladı.

Avrupa ile yaşanan krizde FETÖ'nün parmağı olduğunu söyleyen Gökçek, İsviçre'de Osmanlı ve Erdoğan'a hakaret içeren gösterinin FETÖ'cüler tarafından yapıldığını söyledi. Gökçek şu ifadeleri kullandı:

BU TAMAMEN FETÖ'NÜN ORGANİZASYONU

"Bu maskelerin arkasında hep FETÖ'cüler var. Bunlar İsviçreli değil. İsviçre'nin bu kadar bize düşmanlık yapması mümkün değil. Bu tamamen bir organizasyon. Bu yürüyenler FETÖ'cü. Avrupa'da bizi tamamen kamuoyunun gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Ve bizi düşman etmeye çalışıyorlar."

O MANŞETİ FETÖ PARAYLA ATTIRDI

İsviçre'deki Blick gazetesinin Türkçe manşet atmasını da değerlendiren Gökçek "Bu, parayla yapılıyor. FETÖ parayı basıyor, manşeti attırıyor. FETÖ şu anda Avrupa basını üzerinde de inanılmaz bir şekilde etkin. Bazıları zaten yürekten bize düşmanlar." dedi.

WILDERS TAM BİR KIRMA

FETÖ'nün Türk düşmanlığı için kendilerine uygun liderler bulduğuna dikkat çeken Gökçek "Her ülkedeki faşist lider bunlar için bulunmaz nimet. Wilders'in kim olduğunu söyleyelim önce. Bu ırkçı liderin annesi Endonezyalı, karısı ise Macar. Tam bir kırma Hollandalı. Güya faşistlik taslıyor." diye konuştu.

"ARTIK AVRUPALI OLMAK İSTEMİYORUZ"

"Biz artık Avrupalı olmak istemiyoruz" diyen Gökçek bu adamın yaptığı tamamen ırkçılık. Bu Avrupa'ya yarar getirmez. Avrupa'da 3 milyon Türk yaşıyor. Avrupa Türkiye'den korkuyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan diye biri gelmiş. 70 cente muhtaç olan bir ülkeyi almış kalkındırmış nereden nereye getirmiş.' şeklinde konuştu.