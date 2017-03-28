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MELİH GÖKÇEK REFERANDUM ANKETİNİ AÇIKLADI

Melih Gökçek referandum anketini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, kendi yaptırdığı referandum anketini açıkladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 16 Nisan’da yapılacak referandumla ilgili Mart ayı içerisinde 3 ayrı anket yaptırdığını kaydederek, "Gün geçtikçe 'evet' diyenlerin oranında büyük bir artış var. Son Anketimizde 'evet' oranı yüzde 58.31'e ulaştı" dedi.

Başkan Gökçek, Mart ayı içerisinde yaptırdığı anketlerle ilgili açıklamalarda bulundu. 27 Mart’ta yapılan son ankette Ankara’da “evet” oylarının yüzde 58,31’e ulaştığını belirten Başkan Gökçek, “Hedef inşallah yüzde 60” ifadelerini kullandı.

Gökçek, takipçileriyle paylaştığı tweette, 1 Mart’ta yaptırdığı ankette ‘evet’ oylarının yüzde 55,4 çıktığını, 9 Mart’taki ankette bu oranın yüzde 56,2’ye yükseldiğini ve en son 27 Mart'ta Ankara genelinde 7 bin 119 kişinin katılımıyla yapılan ankette 'evet' oylarının yüzde 58.31’e ulaştığını belirtti. Gün geçtikçe referandumda 'evet' oyu kullanacak kişi sayısında hızlı bir yükseliş görüldüğünü, bunun Türkiye'nin geleceği açısından çok önemli olduğunu kaydeden Gökçek, “Ankara genelinde yaptırdığımız anket, yıllardır deneyimlerden gördüğümüz kadarıyla Türkiye genelinin ya bir puan önünde ya bir puan arkasında çıkar. Şimdi Hedef inşallah yüzde 60” diye konuştu.

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