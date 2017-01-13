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MELİH GÖKÇEK: TRUMP’U CUMHURBAŞKANIMIZA BENZETTİM

Melih Gökçek: Trump’u Cumhurbaşkanımıza benzettim

Ankara Büyükşehir Belediye Bakşanı Gökçek'ten dikkat çeken Trump mesajı...

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ABD Başkanı Donald Trump ile yalan haber yapmakla suçladığı CNN Muhabiri ile arasında geçen tartışmayla ilgili resmi twitter hesabından açıklama yapan Melih Gökçek, "CNN bu sefer bir başkana çarptı. Trump'u bu davranışıyla Cumhurbaşkanımıza benzettim" dedi.

ABD Başkanlığına seçilen iş adamı Donald Trump'ın ilk basın toplantısında CNN muhabiri ile yaşadığı tartışma Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. İlk basın toplantısında CNN muhabiriyle tartışmalı bir diyalog yaşayan Trump'u haklı bulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün külliyede yaptığı açıklamada; CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya sözlü olarak çıkışarak soru sormasına izin vermemesini hatırlatarak, "Bakın Sayın Trump'ın basın toplantısında yanlışlık yapıldı ve Trump da o grubun muhabiri veya köşe yazarını benzetti" diye konuşmuştu.

GÖKÇEK: TRUMP'U CUMHURBAŞKANIMIZA BENZETTİM"

Trump'ın sert çıkışını bu sabah saatlerinde resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ABD Başkanı Trump'u Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzettiğini açıkladı. Twitter hesabından CNN'i eleştiren Gökçek, "İşte bu kadar.. CNN bu sefer bir başkana(Trump) çarptı. Bu sefer sen uğraşacaksın. Trump'u bu davranışı ile Cumhurbaşkanımıza benzettim" ifadelerini kullandı.

TRUMP: "KURUMUNUZ BERBAT"

Önceki gün ilk basın toplantısını düzenleyen Başkan Trump, kendisine soru sormak isteyen CNN muhabirine "Lütfen sessiz olun, kabalık yapıyorsunuz. Siz yalan haber yapan bir kurumsunuz. Size soru hakkı vermiyorum" diyerek tepki göstermişti. CNN muhabiri ise Donald Trump'a "Haber kurumumuza saldırıyorsunuz" savunmasını yaparken, Trump buna karşı ise "kurumunuz berbat" ifadesini kullanmıştı.

Melih Gökçek: Trump’u Cumhurbaşkanımıza benzettim

İHA
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