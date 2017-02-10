SON DAKİKACUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
  • Rusya'dan şok açıklama: O koordinatları Türkiye verdi
  • Erdoğan Anayasa değişikliği teklifini onayladı
  • İşçi başı 666 TL destek müjdesi
  • DEAŞ İstanbul'da sübyan okulu açmış
  • Devlet sırları böyle sızdırıldı !
YEREL HABERLER
Ankara Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

MELİH GÖKÇEK'TEN DEPREM AÇIKLAMASI

Melih Gökçek'ten deprem açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ben 'Sismik araştırma gemileri deprem yapar' demedim. Ama yabancı ülkeler 'Sismik araştırma yapıyoruz' diyerek teknolojik saldırılar yapabilir" dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, "Ben "Sismik araştırma gemileri deprem yapar" demedim. Ama yabancı ülkeler "Sismik araştırma yapıyoruz" diyerek teknolojik saldırılar yapabilir" dedi.

Gökçek, Çanakkale'de meydana gelen depremlerden sonra yaptığı, "Bölgedeki sismik gemilerin çalışmaları araştırılsın" çağrısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'a cevap verdi.

Prof. Dr. Üşümezsoy'un, Çanakkale'deki depremin sürpriz olmadığına dikkati çekerek, "Sayın Gökçek'in kendi görüşüdür ama sismik araştırmalarla deprem yapmak mümkün değildir" şeklinde değerlendirmelerde bulunması üzerine twitter'den açıklama yapan Gökçek, şu ifadeleri kaydetti:

"Ben "Sismik araştırma gemileri deprem yapar" demedim. Ama yabancı ülkeler "Sismik araştırma yapıyoruz" diyerek teknolojik saldırılar yapabilir. Jeoloji mühendisi olarak TESLA teknolojisini bilmeyebilir. Onların vakıf olmadığı bir teknolojiyi yok kabul etmek, bilimi reddetmektir. Kaldı ki tetikleme harici olağan depremler her zaman olabilir. Tarih boyunca da olmuştur. Önemli olan, suni depremlere karşı önlem almaktır. Düne kadar lazer teknolojisi, uzay filmlerinin uzaydaki çatışmalarının sembolü bir hayal olaydı. Şimdi lazer silahları yapılıyor. Yani biri dün çıkıp "Böyle bir şey olamaz" diye ortaya çıksaydı, bugün kendisiyle alay edilirdi. Onun için herkes dikkat etmeli."

İHA
389
Terör propagandası yapan er tutuklandıTerör propagandası yapan er tutuklandı
Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !Ülkü Ocakları'ndan CHP'li Özel'e tepki !
Rus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflarRus uçaklarının vurduğu Türk karargahından fotoğraflar
Sinan Oğan, Bahçeli'nin sözlerini eleştirdiSinan Oğan, Bahçeli'nin sözlerini eleştirdi
FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !FETÖ sanığından hakime FETÖ suçlaması !
İnsan yüzlü kuzu herkesi şaşırttıİnsan yüzlü kuzu herkesi şaşırttı
The Simpsons şimdi de Trump'ın ölümünü mü öngördü?The Simpsons şimdi de Trump'ın ölümünü mü öngördü?
Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !Yeni doğan torununu satmaya çalıştı !
CHP'ye ''merkez sağ'' raporu !CHP'ye ''merkez sağ'' raporu !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS