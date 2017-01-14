Melih Gökçek'ten "kalp krizi" açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında çıkan kalp krizi geçirdi iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Cumhuriyet'in internet sayfasında Melih Gökçek'in kalp krizi şüphesi iddiasıyla hastaneye kaldırıldığı iddiası yer aldı. Gökçek Twitter'dan yalanladı: Kardeşimin eşi ağır grip geçiriyor. Ziyarete gitmiştim.

Cumhuriyet'in internet sayfasında yer alan haberde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kalp krizi şüphesiyle Ankara Güven Hastanesi'ne gittiği iddia edildi.Melih Gökçek Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı. Gökçek, "Cumhuriyet gazetesi benim kalp krizi geçirdiğimi yazmış. Onlar arzu ettiklerini yazmış... Onları üzecek bir haber vereceğim... Elhamdülillah hiçbir sorunum yok(şeker hariç). Kardeşimin eşiağır grip nedeniyle Güven'de şu an yatıyor. Ziyarete gitmiştim" dedi.