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MELİH GÜLGEN HAYATINI KAYBETTİ

Melih Gülgen hayatını kaybetti

Yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı Melih Gülgen 71 yaşında kansere yenik düştü.

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Edinilen bilgiye göre, yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle uzun süredir tedavi gören Gülgen, bugün öğleden sonra İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Gülgen'in cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip İstanbul'da Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
1946 İstanbul doğumlu Gülgen, 1968'de "Kafkas Kartalı" filminin yönetmenliğiyle Türk Sineması'na adımını atmıştı.

Gülgen, "İnsanları Seveceksin", "Adalet", "Düşkünüm Sana", "Tatar Ramazan" gibi filmlerin de aralarında olduğu 100'ün üzerinde sinema filminin yönetmenliğini ve yapımcılığını yapmıştı.

AA
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