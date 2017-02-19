Memur-Sen Genel Başkanı da "evet" dedi

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "15 Temmuz'un nöbetçisi, 16 Nisan'ın 'Evet'çisiyiz. Bunu net olarak ifade ediyorum. Çünkü biz bu ülkede bir daha antidemokratik süreçler yaşansın istemiyoruz. Biz bu ülkede sabah kalkıp akşama hükümet değişikliği, pazarlıklarla yoğrulan, fırlayan, inen, yükselen borsa ve dolarlar istemiyoruz. Bu ülke büyüsün ve yürüsün istiyoruz." dedi.

Yalçın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde düzenlenen, "Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet" buluşmasında yaptığı konuşmada, Muğla'nın 15 Temmuz'da çok önemli bir demokrasi sınavı verdiğini söyledi. Yalçın, "Biz de bu amaçla destansı şehir Muğla'dan bu hareketi başlattık. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına tuzağı Muğla'dan kurmaya çalıştıklarında isyanı ve itirazı yükselten, 'Muğla böyle bir onursuzluğu kabul etmez, onurlu bir duruşu kabul eder.' diyen Muğla'dan Memur-Sen olarak 16 Nisan'da 'Memur-Sen'e Davet, Tercih Evet' demeyi burada uygun bulduk." diye konuştu.

"Bu konu millet ve memleket meselesidir"

Kendilerine "Siz bir emek örgütüsünüz bir siyasal alanda cümle kurmak olur mu?" dediklerini anlatan Yalçın, bunun siyasal bir alan olmadığını, siyasi partilerin parlamenter sistemde ya da bundan sonraki süreçte seçimlerine ilişkin asla müdahil olmadıklarını belirtti.

Şu ana kadar hassasiyetlerini ifade ettiklerini ve asla adres ifade etmediklerini belirten Yalçın, referandum konusunun siyasi parti tekelinde olan bir konu olmadığını vurguladı. Anayasa konusunun bütün sivil toplumu ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Yalçın, "Onun için bunu iktidar partisi, muhalefet partisiyle sınırlayarak 'ya oradansın ya buradansın' yaklaşımıyla insanları farklı kulvarlara çekme yarışı olarak görenler hata ediyorlar. Bu konu millet ve memleket meselesidir." dedi.

Yalçın, istikrarı yakalayamazsa Türkiye'nin bu coğrafyada ayakta kalma şansının çok zayıflayacağını ifade ederek, bütün kumpasların, tuzakların Türkiye'nin üzerine yürüdüğünü dile getirdi.

Suriye'de bütün dünyanın adeta bir oyun alanı gibi operasyon yaptığını dile getiren Yalçın, "Oradaki çeşitli terör örgütlerine havale ettikleri bir kavgayla 5 milyon insan evinden, yurdundan edildi. Bunun 3 milyonu Türkiye'de. Suriye'nin ne olacağı konusunda henüz netlik yok. Her zaman patlamaya hazır bir bomba gibi." dedi.

Yalçın, Türkiye'nin istikrarsızlığı kaldırmayacağını ve parlamenter sistemle başarıyı yakalayamayacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"93 yıllık Cumhuriyet, 66. hükümet. İstikrarsızlığın yoğun olduğu 38 yıl içinde 37 hükümet var. Bu hikayeden başarı çıkmaz. Türkiye'nin toparlandığı, milletle bütünleştiği dönemleri ancak parmakla gösterirsiniz. Biz dünyanın üçte bir coğrafyasını idare etmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Bu medeniyetlerin de 5 önemli şehri var. Kudüs, Kahire, Şam, Bağdat ve İstanbul. Bu şehirlerden dördü düştü ve sadece İstanbul kaldı. Biz bu ülkenin entelektüel gücü olarak her zaman bunların karşısına çıktık. Memur-Sen olarak biz şimdiye kadar duruşumuzdan, yürüyüşümüzden asla sapmadık. Ödenecek bir bedel varsa bunu da öderiz dedik."

"Pensilvanya'nın Fetenyahusu Muğla'da Cumhurbaşkanını katletmeye çalıştı"

15 Temmuz'da ülkenin kendi silahlarının, mermilerinin, tanklarının kendi milletinin üzerine sürüldüğünü hatırlatan Yalçın, "Pensilvanya'nın Fetenyahusu Muğla'da bu ülkenin Cumhurbaşkanını katletmeye çalıştı. Bu ülkeye en büyük ihaneti gösterdiklerinde Memur-Sen, 23.30 itibarıyla açıklama yapıp, 'millet iradesinin yanında, demokrasinin yanında darbenin sonuna kadar karşısındayız.' dedi. Tüm üyelerimizle meydanlara indik." diye konuştu.

Türkiye'nin bir daha darbelere maruz kalmamasını, yoluna emin adımlarla yürümesini istediklerini anlatan Yalçın, "15 Temmuz'un nöbetçisi 16 Nisan'ın 'Evet'çisiyiz. Bunu net olarak ifade ediyorum. Çünkü biz bu ülkede bir daha antidemokratik süreçler yaşansın istemiyoruz. Biz bu ülkede sabah kalkıp akşama hükümet değişikliği, pazarlıklarla yoğrulan, fırlayan, inen, yükselen borsa ve dolarlar istemiyoruz. Bu ülke büyüsün ve yürüsün istiyoruz." dedi.

"Evet diyeceğiz ve umudu büyüteceğiz"

Yalçın, 16 Nisan'ın mutlaka iyi analiz edilmesi gerektiğini, hiç kimsenin tekfir edilmemesi gerektiğini belirterek, "Hayır"ı da "Evet"i de söyleyenin bu ülkenin vatandaşı olduğunu söyledi.

Ülkenin istikrarına ve yarınlarına yatırım yapacaklarını anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Evet diyeceğiz ve umudu büyüteceğiz. Her ne kadar sorunlarımız fazla olsa da umudumuz sorunlarımızdan çok daha fazla. Memur-Sen ailesi olarak tarihe karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Bu ülkenin geleceğine dair yatırımımızı 16 Nisan'da yapmış olacağız. Bunu yapmak için yola revan olduk. Bu ülkenin yaşadığı travmayı, bu ülkeye yaşatılan türbülansı görmeyenler 'Evet'in kıymetini bilmeyenlerdir. Onun için 'Evet'in kıymetini bilenleri bu anlamda ter dökmeye davet ediyorum."

Programa, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, İl Başkanı Kadem Mete, Memur-Sen Muğla İl Başkanı Önder Uçak da katıldı.