Bakanlıklardan personel alımı açıklaması

Bakanlıklardan memur alımlarıyla ilgili açıklamalar art arda geldi. Adalet Bakanlığı, 2 bin 750 hakim ve savcı alacağını açıklarken Emniyet Genel Müdürlüğünce lisans mezunları arasından 10 bin polis alımı yapılacak. Maliye Bakanlığı ise 2 bin gelir uzman yardımcısı alacak.



Adalet Bakanlığı, 2 bin 750 hakim ve savcı alacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2017 dönemi için tespit edilen ihtiyaç durumuna göre Adalet Bakanlığı'nca yazılı Yarışma sınavı ve mülakatla 9-5 dereceli kadrolara; 2 bin adli yargı hakim ve savcı adayıyla 750 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı adayının alınacağı belirtildi. Yazılı yarışma sınavının, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 Haziran 2017 Cumartesi günü Ankara'da yapılacağı ifade edildi. Hem Adli Yargı hem de Adli Yargı-Avukat Sınavlarına katılacak adaylarla sadece Adli Yargı Sınavına katılacak adayların saat 10.00'da sınava başlayacakları belirtilirken, sadece Adli Yargı-Avukat Sınavına katılacak adayların ise saat 11.00'de sınava başlayacakları kaydedildi.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemlerinin tamamlanacağı vurgulandı.

10 BİN POLİS memurU ADAYI ALINACAK

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek eğitim Merkezlerine (POMEM) 20. dönem polis meslek eğitimi için bini kadın olmak üzere, toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.

Ön başvurular, 3-14 Nisan'da Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

Adaylarda "lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak", "31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak", "2015 veya 2016'da yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş ya da çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 48 taban puan almış olmak" şartları aranacak.

Öğrencilerin yemek, barınma ve sağlık giderleri, Emniyet Genel Müdürlüğünce karşılanacak.

Eğitim sonunda başarılı olanlar, polis memuru olarak göreve başlayacak.

Sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlar "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

Açıklamada, yüreği Vatan ve millet için çarpan gençlerin, 172 yıllık köklü geçmişi ve birikimi bulunan Türk Polis Teşkilatı saflarına katılmaya davet edildiği belirtildi.

BAKAN AĞBAL: 2 BİN GELİR UZMAN YARDIMCISI ALACAĞIZ

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Sakarya'nın Sapanca İlçesi'nde Sapanca Vergi Dairesi'nin açılışına katıldı. Naci Ağbal, açılışta yaptığı konuşmada Gelir İdaresi Başkanlığı'na Mayıs'ta yapılacak sınavla 2 bin gelir uzman yardımcısı alınacağı belirterek, "Bir müjdeli haberi de buradan vermiş olayım. Dün Başbakanlıkla da görüştüm. Başbakanlık'tan da onayı çıktı. Gelir İdaresi Başkanlığına 2 bin gelir uzman yardımcısı alacağız. Sınav iznini de Başbakanlık'tan aldık. 10 Nisan'da bütün genç mezun arkadaşlarımızı davet ediyorum. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açacağı bu gelir uzman yardımcılığı sınavına başvurun. 2015 ve 2016 KPSS'den puan alan bütün arkadaşlarımız bu sınava müracat edebilecekler ve Mayıs ayı içinde de inşallah bu sınavı yapacağız. Böylelikle Gelir İdaresi Başkanlığı hizmet ordusuna 2 bin tane genç arkadaşımızı da katmış olacağız" diye konuştu.