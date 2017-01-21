Memura ek mesai müjdesi

Akıllı kimlik kartı ile kısa süre içerisinde devri gerçekleştirilecek olan pasaport ve sürücü belgesi işlemleri sebebiyle ek mesai yapan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü çalışanlarına ek mesai ödemesi konusunda müjde geldi.

on günlerde yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan Nüfus Vatandaşlık İşlemleri çalışanları için Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın talimatıyla fazla mesai ücreti ödenmesinin önü açıldı. Akıllı kimlik kartı nedeniyle yoğun mesai harcayan müdürlük çalışanlarının, kısa süre içerisinde devri gerçekleştirilecek olan pasaport ve sürücü belgesi işlemleri sebebiyle de yoğunluğu daha da arttı. Önceki gün Bakan Ağbal'ı ziyaret eden Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, mesai yoğunluğundan doğan ek çalışma ücretlerinin ödenmesi taleplerini iletti.

FOTOĞRAFLA ANLATILDI

Görüşmede, nüfus çalışanlarının sorunları iletildi ve nüfus müdürlüklerinde gün içinde yaşanan yoğunluk fotoğraflarla anlatıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 3. Dönem Toplu Sözleşmelerin kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren hükümleri ile hizmet kollarına yönelik bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm doğurmak üzere mali ve sosyal haklarına yansıtılmasının imza altına alındığını hatırlattı. Hükümlere ilişkin atılan imzaların gereğinin yerine getirilmediğini, henüz bir düzenleme yapılmadığını vurgulayan Yalçın, “31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesini istiyoruz” dedi. Ağbal'ın talimatıyla çalışanların fazla mesai ücretlerini almasının önü açıldı.



4/C'LİLERE KADRO TALEBİ

Görüşmede Büro Memur-Sen'in taleplerini Bakan Ağbal'a ileten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanlığı Yurtdışı Sözleşmeli Personelin (4/B) 6 yıldır yapılmamış olan tavan ücret artışların bir an önce sonuçlandırılmasını istedi. 4/C'li personelin kadro beklentisinin de acilen karşılanması gerektiğini dile getiren Yanbaz, “Başta 4/C ve 4/B'liler olmak üzere, taşeronlara ve sözleşmeli personele kadro talebimiz acilen karşılanmalıdır” dedi.