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MEMURA KARNE GELİYOR ! DÜŞÜK NOT ALAN YANDI

Memura karne geliyor ! Düşük not alan yandı

Hükümet, kamu personeli ile ilgili devrim gibi bir değişikliğe gidiyor.

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Kamu personel rejimi yeniden düzenleniyor. FETÖ gibi terör örgütlerinin devlette yeniden ortaya çıkmasını engellemeyi, imtiyazlı grupların kökünün kazınmasını hedefleyen yeni sistemde iş yükü dikkate alınarak memura 6 aylık ya da bir yıllık karne verilecek. Karnesi başarılı olan sözleşmeli personele ek ödeme yapılacak. Yönetmelik taslağında dikkat çeken başlıklar şöyle:

6 AYLIK-BİR YILLIK KARNE: Kamu kurum, kuruluşları hizmet gerekleri, iş yükünü dikkate alarak 6 aylık veya bir yıllık değerlendirme dönemleri belirleyecek.

DÖRT AŞAMALI OLACAK: Kurum ve kuruluşlar A, B, C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapacak. Kurumun, amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik stratejik görevlerdeki performansını en yakın amir değerlendirecek. Kurumlar kimlerin görevlerini değerlendireceğine kendileri karar verecek.

360 DERECE MODELİ: Personelden beklenen tutum, davranış, bilgi ve beceri düzeyinde 360 derece değerlendirme modeli uygulanacak.

BAŞARI PUANI VERİLECEK: Başarı değerlendirme süreci planlama, izleme, aşamalarından oluşacak. Başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyeti yüzdelik ağırlıklarına göre belirlenecek.

BAŞARI ÜCRETİ ÖDEMESİ: Personelin durumu, görevde yükselmelerinde, kişisel gelişim imkânlarının desteklenmesinde, yurtdışı görevlendirmelerinde değerlendirilecek. Sözleşmeli personele başarı ücreti ödemesi yapılacak.

C-D DÜŞÜK BAŞARILI: Birbirini takip eden üç değerlendirme döneminin en az ikisinde başarı puanı D olan personel hakkında görev veya görev yeri değişikliği, sözleşmesinin sonlandırılması gibi tedbir alınacak.

KURUMSAL YÖNETMELİKLER: Kurumsal yönetmelikler Devlet Personel Başkanlığı'ndan uygun görüş alınarak yürürlüğe konulacak.

DÜŞÜK NOT ALAN MEMURUN SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLECEK

Karnede A, B,C, D olmak üzere dört aşamalı değerlendirme yapılacak. Memurun hedefleri, görevleri, yetkinlikleri dikkate alınarak, vatandaşın memnuniyeti değerlendirilecek. Karnesi A, B olana yurtdışı görevlerde önceliğin yanı sıra başarı ücreti ödenecek. Karnesi C, D olanlar için ise eksiklikleri dikkate alınarak gelişim planları hazırlanacak. Üç değerlendirme döneminin en az ikisinde D düzeyde olan personel hakkında tedbirler alınacak. Gerekli görüldüğünde sözleşmeli personelin sözleşmesi sonlandırılabilecek.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME KILAVUZU

Kamu personeline karne sistemine ilişkin taslak 8-9 Mart'ta yapılacak çalıştayda masaya yatırılacak. Kaldırılan sicil sistemi yerine kamuda performansı dikkate alan bir değerlendirme sistemi için performans değerlendirme kılavuzu hazırlanacak.

Sabah
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