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MEMURLARA ''EVET'' , ''HAYIR'' ÖZGÜRLÜĞÜ

Memurlara ''EVET'' , ''HAYIR'' özgürlüğü

Devlet memurlarının referandum için görüşlerini sosyal medyada açıklaması yasak kapsamına girmiyor...

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Türkiye yeni anayasa değişikliğine giderken memurların görüş beyan edip edemeyeceği tartışmaları gündeme geldi.

Yapılan siyasi parti seçimi olmadığı için memurlar "evet-hayır" diyebilecek. Lehte ya da aleyhte beyanda bulunan memurlar hakkında soruşturma açılmayacak.

Beyanları siyasi faaliyet olarak değerlendirilmeyecek. Devlet memurlarının hangi faaliyetlerinin siyasi faaliyet kapsamına girdiği 657 sayılı Yasa'da ortaya konuluyor. Buna göre memurlar herhangi bir siyasi partiye üye olamazlar, kişi veya zümrenin yararını, zararını hedef alan davranışta bulunamaz. Görevlerini yerine getirirken siyasi ve ideolojik beyanda ve eylemde bulunamaz. Ancak anayasa değişikliği tüm toplumu ilgilendirdiğinden yasak kapsamına girmiyor. Beyanları parti yararına ve zararına faaliyet olarak değerlendirilmiyor. Çıkacak sonuç bir partinin başarısı olmuyor.

Sabah
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