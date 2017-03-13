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MEMURLARI SEVİNDİRECEK TEKLİF !

Memurları sevindirecek teklif !

Memur-Sen 4/C'li çalışanların ek ödemeleri için başvuruda bulundu.

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Memur-Sen 4/C'li çalışanların ek ödemeleri için Ombudsman'a başvurdu. Teklif kabul edilirse memurların ceplerine 600 bin lira girecek

Memur-Sen Konfederasyonu, 4/C'li çalışanların mahkeme kararıyla hak ettikleri ek ödemelerin yapılması ve KİT'lerdeki ücret gruplarının 5'ten 3'e düşürülmesi için Ombudsman'a (Kamu Başdenetçisi) başvurdu. Konfederasyon Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KİT'lerdeki sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının düzenlenmesi ve 4/C'li çalışanların mahkeme kararıyla hak ettikleri ek ödemelerinin yapılmasının 2016-2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesinin uygulanmayan maddelerinden olduğunu belirtti.

Tüm girişimlerine rağmen KİT'lerdeki sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının düzenlenmediğini ve 4/C'li çalışanların hak ettikleri ek ödemelerin yapılmadığını vurgulayan Tonbul, söz konusu düzenlemelerin yapılmaması nedeniyle binlerce çalışanın mağdur olduğunu söyledi.

KİT'lerdeki ücret gruplarının düşürülmesinin yaklaşık 80 bin çalışanı ilgilendirdiğine dikkati çeken Tonbul, ek ödemelerin yapılması halinde 4/C'li çalışanların cebine yaklaşık 600 bin lira gireceğini söyledi.

 "Talebimiz, ek ödeme tutarlarının bir defada ödenmesi"

Tonbul, Memur-Sen olarak imzaladıkları toplu sözleşmenin sonuna kadar takipçisi olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gerek KİT'lerde görev yapan sözleşmeli personelin temel ücret gruplarının düzenlenmesi gerekse de 4/C'li çalışanların hak ettikleri ek ödemelerin yapılması için Ombudsman'a başvuruda bulunduk. Talebimiz, Devlet Personel Başkanlığınca çalışma yapılarak Yüksek Planlama Kuruluna gönderilen KİT'lerde görev yapan personelin ücret gruplarının 5'ten 3'e düşürülmesiyle ilgili düzenlemenin 31 Aralık 2016'dan geçerli olmasını sağlayacak bir karara varılması ve 4/C'li personelin lehlerine olan yargı kararları gereğince ödenmeyen ek ödeme tutarlarının bir defada ödenmesi. Ombudsman'ın, çalışanların yıllardır yaşadığı mağduriyeti görüp gerekli adımların atılması yönünde tavsiye kararı vereceğine inanıyoruz."

AA
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