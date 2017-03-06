Menbiç'te şok iddia: Kontrol bizde

Çoğunluğunu YPG'nin oluşturduğu SDG'ye bağlı Menbiç Askeri Konseyi, kentin ve kırsal bölgelerinin, kendilerinin koruması altında olduğunu öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre, Menbiç Askeri Konseyi'nden yapılan açıklamada, "Menbiç'in ve kırsal bölgelerinin bizim korumamız ve uluslararası koalisyonun gözetimi altında olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) geçen hafta SDG kontrolündeki Menbiç’e doğru hareketlenmesi üzerine Menbiç Askeri Konseyi, ÖSO ile arasında tampon bölge kurmak için kentin batısını Suriye rejimine bıraktığını açıklamıştı. Menbiç Askeri Konseyi, “Fırat Kalkanı ile cephe hattında bulunan köyleri Suriye devletinin sınır muhafızlarına bırakmak üzere Rusya ile anlaştığımızı duyuruyoruz” açıklamasını yapmıştı.

RUSYA'NIN AÇIKLAMASIYLA DA ÇELİŞTİ

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Harekât Dairesi Başkanı General Sergey Rudskoy ise geçtiğimiz günlerde, “Suriye’deki Rus karargâhı arabuluculuğunda Kürt milislerle Suriye hükümeti birlikleri arasında anlaşma sağlandı. 3 Mart tarihinden itibaren Menbiç’te Kürt milisler herhangi çatışmaya girmeksizin mevzilerini Suriye hükümet güçlerine devretti. Menbiç’e sevk edilen ilave Suriye ordu birlikleri bundan böyle bölgenin güvenliğinden sorumlu olacak” demişti.

Türkiye, defalarca Menbiç’in, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG tarafından boşaltılmasını istemiş, aksi halde müdahale edileceği uyarısında bulunmuştu.