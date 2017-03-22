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MENTOLLÜ SİGARALAR YASAKLANIYOR !

Mentollü sigaralar yasaklanıyor !

İngiltere'de 20 Mayıs'ta yürürlüğe girecek olan yönetmelikte mentollü ve aromalı sigaralar yasaklanacak.

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İngiltere’de geçen yıl mayıs ayında duyurulan yeni sigara yönetmeliği 20 Mayıs’ta yürürlüğe giriyor. Yönetmeliğe göre artık bütün sigara paketlerinin şekli aynı olacak, mentollü ve başka aromalı sigaralar da yasaklanacak.

Hürriyet'ten Halil Yetkinlioğlu'nun haberine göre yeni uygulamaya göre, artık bütün sigara paketlerinin dizaynı, şekli ve boyutu aynı olacak. Sigara paketinde herhangi bir logo kesinlikle yer almayacak. Markası ne olursa olsun, bütün sigara paketlerinin ön ve arka yüzeylerinin yüzde 65 gibi büyük bir kısmı, sigaranın insan sağlığına verdiği zararı anlatan caydırıcı fotoğraf, uyarı ve ikazı içerecek. Bu yüzden de sigara üreticileri ellerindeki eski paketleri tüketmeye çalışıyor.

21 Mayıs’tan itibaren en ucuz sigara paketinin fiyatı 8 sterlin 82 peny olarak, önü kapalı raflarda çamur yeşili rengiyle yer alacak. İngiltere’de bundan böyle satışa sunulan 10’luk sigara paketi ve 30 gramdan düşük tütün paketinin satışı da yapılmayacak.

MENTOLLÜ SİGARA DA YASAKLANACAK

Aromalı adı altında satılan meyveli, baharatlı, bitki özlü, alkollü, şekerli veya vanilyalı bütün sigaraların satışı ise yasaklanacak. Ayrıca sigara paketlerinin üzerinde yer alan ‘light’, ‘doğal’, ‘organik’ gibi ifadeler de sigara tüketicilerini olumsuz etkilediği ve sigaranın sağlığa zararlı olmadığı düşüncesine yol açması nedeniyle yasaklanacak. Daha az zararlı olduğu düşünülen mentollü sigaraların satışı da 20 Mayıs 2020’den sonra yasaklanacak.

Hürriyet
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