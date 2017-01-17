MERAKLA BEKLENEN DİZİ NE ZAMAN YAYINLANACAK ?

Merakla beklenen dizi ne zaman yayınlanacak ?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak ?

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ATV ekranlarında Salı günleri yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm tarihi belli oldu. Dizinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ile 24 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak.

ATV'nin çok seyredilen ve sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi belli oldu.

Yeni yılda henüz yeni bölümü yayınlanmayan dizinin hayranlarının merakla beklediği sorunun cevabını ortaya çıktı. 

Dizinin resmi Instagram hesabından yapılan açıklamayla dizinin yeni bölümünün 24 Ocak Salı günü yayınlanacağı açıklandı.

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