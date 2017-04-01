Meral Akşener: ''Beni tehdit ediyorlar''

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, referandum sürecinde savcılar ve hakimler tarafından tehdit edildiğini belirterek, "Elinizden geleni ardınıza koymayın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, demirden korksaydık trene binmezdik" dedi.

Referandum çalışmalarını sürdüren Meral Akşener, Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde Ata İş Merkezi'nin alt katındaki Aşkiye-Neşet Çal sahnesinde salon toplantısına katıldı. Yaklaşık 350 kişinin salonu doldurduğu etkinlikte, İzmir ve 10'ncu Yıl marşları çalındı. Ellerinde Türk bayraklarıyla toplantıya katılanlar, Akşener'i sık sık "meydana" diye bağırarak sokak toplantısına davet etti. Sahneye Rumeli kızı olarak çağrılan Akşener için "Rumeli kızı, Türk milletinin Asenası, Allah nasip ederse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetecek tek Rumelili, Meral Akşener" anonsu yapıldı.

Ak Parti hükümetini eleştiren MHP'li Merak Akşener, referandum için "hayır" oyu vereceklerin terörist ilan edildiğini söyledi. Başbakan Binali Yıldırım'a seslenen Akşener, "Başbakan "hayır" diyenleri teröristlikle suçladı. Ben buradan soruyorum. Sizler arasında Habur'da davul-zurna ile PKK'lı terörist karşılayan var mı? Sayın Başbakan duy. PKK'lı teröristlerle masaya oturan var mı? Peşmergeler üç gün boyunca davulla-zurnayla girdiler, bunları Türkiye'den geçirenlerin içinde siz var mısınız? Oslo'da Türkiye iki paralık edilirken, o iki bürokratı aranızda gönderen var mı? Dolmabahçe'de Apo'nun 10 emri okunurken, 3'ü de PKK'nın siyasi programından alınmaydı, gözlerinizi yere doğru diktiniz Türkiye Cumhuriyeti bakanları, dinlediniz. O Dolmabahçe'de aranızdan bir kişi var mı? Peki Barzani'nin paçavrasını Ankara ve İstanbul'a asanınız var mı? Barzani'nin bayrağını asarak, onun özerk yönetimini Türkiye resmi olarak tanımış oldu. Bunu olumlu karşılayanınız var mı? Sayın Başbakan terörist arıyorsan, önce sağına, sonra soluna bakacaksın, sonra da aynaya bakacaksın, orada teröristleri göreceksin" şeklinde konuştu.

'ŞAPKA DÜŞTÜ KEL GÖRÜNDÜ'

Konuşması sık sık "Başbakan Meral" sloganlarıyla kesilen Akşener, diktatörlüğe doğru bir gidildiğini bu nedenle referandumda hayır oyu kullanacaklarını ifade etti. Akşener, "Şapka düştü, kel göründü. Anayasa teklifinin Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini, Atatürk ve arkadaşlarının değerlerini ortadan kaldırmak üzere bir rejim değişikliğine bir sebep olacağı bu "94 senelik parantezi kapatıyoruz" diyenler şapkayı düşürmüş keli göstermiştir. Şimdi Burgazlılara sesleniyorum, biz buna müsaade etmeyeceğiz" dedi.

'HAKİM VE SAVCILAR BENİ TEHDİT EDİYOR'

Salonda yaklaşık yarım saat konuşan Meral Akşener, daha sonra iş merkezi önünde bekleyenleri selamlamak için dışarı çıktı. Binlerce kişinin toplandığı İstanbul Caddesi'nde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarıyla karşılanan Akşener, hakim ve savcıların kendisini "tehdit" ettiğini açıkladı. Bir referandum kararı alındığını ve bu konu tercihlerini gittiği yerlerde anlattığını ifade eden Akşener şunları söyledi:

"Bir referandum kararı alındı, o karar nedeniyle tercihlerimizi bildiriyoruz. Hakimler mesaj atıyor, "Sonra görüşürüz haa', görüşsek ne olacak? Elinden geleni ardına koyma. Savcılar mesaj atıyor "küsmece yok'. Hakim ve savcının, camide imamın, politika yaptığı, tercihleri için insanları tercih ettiği benim vergimle maaş alan imam efendim, benim gibiler için "kafir" diyor. Allah sizi ıslah etsin. Böyle bir dönem görülmemiştir. Referandumun birinci hayırlı sonucu, Türkiye'de nelerin iflas ettiğini görmemize neden oldu. İkinci hayırlı sonucu ise Atatürk'ü, Cumhuriyetin değerlerini yeniden hatırlamamıza sebep oldu. Beni tehdit ediyorlar, ben de onlara diyorum ki "harami var deyu. Korku verirler, benim ipek yüklü kervanım var. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın, demirden korksaydık trene binmezdik"

Konuşmasının ardından toplanan kalabalığa karanfiller atan Akşener, daha sonra ilçeden ayrıldı. Akşener'in salon ve caddedeki konuşması sırasında polis ve jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

FOTOĞRAFLI