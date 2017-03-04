Meral Akşener: ''MHP'nin oy oranı %22.7''

Sözcü gazetesinden Özlem Gürses'in sorularını yanıtlayan Meral Akşener hem MHP ile ilgili hem de yaklaşan referandum ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

1995'te Meclis'e giren Meral Akşener, Refahyol hükümetinde İçişleri Bakanlığı yaptı. AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katkı verdiyse de “Milli Görüş çizgisini sürdürüyorlar” diyerek bağını kopardı. 2011'de MHP'ye katılan Akşener, geçen yıl ihraç edildi. Meral Akşener, AK Parti'nin birkaç kez kendisine teklif getirdiğini söyledi.

İşte Akşener'in açıklamalarından dikkat çeken bölümler:

– Aday olma kararını nasıl aldınız?

MHP'nin seçmen tabanı “Haydi bir yola çık” mesajı verince önemli bir araştırma şirketine bütçesini ödeyerek bir anket yaptırdım, MHP'nin benimle olan oyu yüzde 22.7 çıktı. Ben buna kıyamadım. Türk milliyetçilerinin iktidarına bir vesile gibi gördüm kendimi, ‘Başarabiliriz' diye düşündüm. Abim rahmetli hiç istemedi. Rahmetli annem bana “traktör gibisin” derdi, bir karar verince traktör gibi giderim, nitekim öyle oldu.

– İhsanoğlu Köşk'e çıkamadı ama MHP 7 Haziran'dan iktidar ortağı olarak çıktı…

7 Haziran seçim sonuçlarına baktığımda gördüğüm şey şuydu, millet AKP ile MHP'nin ortak iktidarını istedi. İşte orada karanlık bir alan var, soru işaretli. O gece, durup dururken, hiç kimseyle konuşmadan, kimsenin bilgisi yok, Bahçeli'nin birdenbire çok büyük bir şiddetle “Hadi bakalım seçime” demesi… O konuşmayı yaparken Genel Başkan Yardımcıları hayretler içinde baktı. Ha, anlaşıldı ki, biz Türkiye'yi seçime doğru götüreceğiz. O arada CHP ile Meclis Başkanlığı seçiminde kavga edildi. Oysa biz Meclis Başkanlığı'nı almış olsaydık, AKP-MHP hükümeti kurulurdu. Bunun önüne geçen iki kişi var, biri Bahçeli'dir, diğeri de Erdoğan.

– Acaba o günden bugüne ne değişti de başkanlık sistemine ‘evet'te buluştular?

O arada biz çıktık “Bu 1 Kasım MHP için başarısızlıktır” deyip kurultay istedik aday olduk. Sonuçta kongremize ne oldu, biliyorsunuz! Bugün bu başkanlık sisteminin aniden ortaya getirilmesinin sebebinin, bizim kurultayımızla ilgili olduğuna kalpten inanıyorum. “Al Başkanlığı, hallet Meral'i” anlaşmasıdır bu. Ben buna kesin olarak inanıyorum. Tabii buna MHP camiası ayağa kalktı.

– Bahçeli diyor ki taban bizimledir…

İki partinin oyu yüzde 62, bakalım yüzde 62'yi toplayabilecekler mi, göreceğiz. MHP tabanının yüzde 80'i ‘hayır' verecek. Sayın Bahçeli, bu nedenle beka sorunu çıkardı. Cumhurbaşkanını “Partili Cumhurbaşkanı” haline getirmek için nasıl bir beka sorunu var, bunu Bahçeli anlatmak zorunda.

BUNLARA PABUÇ BIRAKACAK DEĞİLİM

Meral Akşener, ana akım medyada muhalif durumda olan herkes için büyük bir karartma olduğunu belirtti. “Diğeri zaten havuz, onlar da nöbetçi hakaret edenler ve iftira edenler korosu halinde” diyen Akşener, “Sayın Bahçeli çok zarif kibar bir insan olarak bilinir, ama kendisinin yönlendirdiği pek çok kişiden çok ağır hakaretlere, çok ağır iftiralara uğradım. Ben 28 Şubat sürecini yaşadım, bu kadar şerefsiz ve alçak iftiralarla karşılaşmadım! O günle bugün arasında büyük bir namertlik farkı var. Ama ben 22 yıllık tecrübeli bir politikacıyım, bunlara pabuç bırakacak değilim. Milletimiz de bir şeyi anladı; ‘Bu hanım muktedire boyun eğmez…”

– Referandum sonucunda hayır çıkarsa ne olur, evet çıkarsa ne olur?

Evet çıkmayacak, adım kadar eminim. Ben hayatımda bu kadar seçmenin motive olduğu bir dönem görmedim. Hayırcı kesimde korku duvarı yıkılmış durumda.

– Diyelim ki hayır çıktı?..

Hayır çıkarsa öncelikle Türkiye'de bir nefes alır herkes, başardık duygusu olur. Kaos maos hiç olmaz, Sayın Cumhurbaşkanını iyi tanıyan insanlardan biriyim. ‘Hayır' çıkarsa Cumhurbaşkanı milletle inatlaşmaz ve gerilim ortadan kalkar. Sonra Cumhurbaşkanı “Bu nasıl oldu, neden gündeme getirildi” diye, bu hikayenin müsebbibleri hakkında düşünür. “Beni bu yere kim itti?” diye bir kere sorar. Binali Bey'in de yerinde durabileceğini zannetmiyorum… Sayın Bahçeli de gitmek mecburiyetinde kalır ama gitmemek için her şeyi yapar yine.