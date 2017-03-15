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MERAL AKŞENER: MİLLET DEVLETİ SOKAKTAN TOPLADI

Meral Akşener: Millet devleti sokaktan topladı

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, ''15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi 2010 yılındaki anayasa değişikliğidir'' dedi.

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MHP'den ihraç edilen Meral Akşener, "15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi 2010 yılındaki Anayasa değişikliğidir. 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan toplamıştır" dedi.

MHP genel başkan adaylarından Meral Akşener, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz darbe girişiminin temel sebebinin, 2010 yılındaki anayasa değişikliği olduğunu savunan Akşener, şunları kaydetti:

"Türkiye'mizin sahibi olduğu Keçi adasına Yunan Cumhurbaşkanının çıkmasına hükumet seyirci kalmıştır. Acilen gereği yapılmalıdır. Referandumda hayır diyen kimse olmasa, çıkan sonuç %100 evet olsa dahi bu sonucun meşruiyeti olmaz. 15 Temmuz kalkışmasının temel sebebi 2010 yılındaki Anayasa değişikliğidir. 15 Temmuz'da millet devleti sokaktan toplamıştır"

DHA
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