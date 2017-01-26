MERAL AKŞENER VE NAZLIAKA AYM'YE BAŞVURDU

Meral Akşener ve Nazlıaka AYM'ye başvurdu

Meral Akşener MHP'den, Aylin Nazlıaka CHP'den ihraç edildi. İki isim de mahkemeye başvurup ihracın iptalini istedi. Ancak mahkemeler reddedince son çare Anayasa Mahkemesi oldu.

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Bireysel başvuru hakkını kullanan Akşener, 6 sayfalık bir dilekçeyle ihraç kararının kaldırılmasını talep etti.  Akşener'in avukatı Feridun Bahşi tarafından verilen itiraz dilekçesinde "Anayasanın 38. maddesinde belirtilen savunma hakkımız hem mahkemece verilen hüküm doğrultusunda hem de MHP disiplin kurulunca ihlal edildiği kanaatinde olduğumuz için Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkımıza dayanarak işbu dilekçiyi sunuyoruz" dedi.
 
Aylin Nazlıaka da CHP'ye dönüş için AYM'ye gidiyor.
 

Sözcü
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